Жорин о "пожертвовании Донбассом": как на самом деле можно остановить войну

Заместитель командира Третьего армейского корпуса Максим Жорин / © t.me/MaksymZhorin

Заместитель командира Третьего армейского корпуса Максим Жорин раскритиковал сюжеты иностранных СМИ относительно «сдачи территорий Донбасса" в обмен на прекращение огня. Подполковник назвал единственный реальный сценарий приостановки войны.

Об этом Жорин написал в своем телеграм-канале.

Заместитель командира Третьего армейского корпуса опубликовал отрывок из сюжета одного из немецкоязычных телеканалов, где корреспондент пересказывает свой разговор с неназванным народным депутатом Украины. Журналист утверждает, что политик выступает за болезненный отказ от Донбасса ради прекращения огня. Нардеп также якобы сказала, что ее мнение разделяют и многие другие парламентарии.

Жорин убежден, что подобные сюжеты лишь создают фон для давления на Украину.

«Эти все сюжеты иностранной прессы с анонимными комментариями о „необходимости пожертвовать Донбассом“ очевидно, призваны создать информационный фон готовности Украины отдать свои территории. Чем дальше, тем больше давления со всех сторон мы будем видеть», — высказал мнение военный.

По его мнению, боевые действия приостановятся исключительно на фактической линии боевого соприкосновения.

«Реальность же такая, что война станет на паузу на том месте, где будет линия боевого соприкосновения. Никакого другого варианта не вижу ни с политической точки зрения, ни с практической, ни с идеологической», — подчеркнул подполковник.

Напомним, вывод украинских войск с Донбасса в обмен на прекращение огня — это требование России. Президент Украины Владимир Зеленский выступает против этого. Накануне главнокомандующий ВСУ Александр Сирский заявил, что полностью поддерживает позицию Зеленского по выводу войск из Донецкой и Луганской областей. Он отметил, что эта земля полита кровью тысяч украинских воинов. Сирский отметил, что хотя враг стремится захватить административные границы этих областей, выход на них не остановит агрессию РФ, ведь глобальной целью Кремля остается полное уничтожение Украины.