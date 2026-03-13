Жорин предложил жесткие наказания для нарушителей военного учета: подробности заявления

Максим Жорин

Государство должно прекратить политику «волноподобных» решений по военному учету и перейти к жестким ограничениям для нарушителей, включая лишение их социальных, экономических и даже политических прав. Нарушение системы учета должно влечь серьезные последствия, ведь статус гражданина предусматривает не только права, но и обязанности перед страной.

Такое мнение в интервью «Телеграфу» высказал заместитель командира 3-й отдельной штурмовой бригады Максим Жорин.

Военный подчеркнул, что позиция государства по этому вопросу должна быть четкой и неизменной. В то же время, он отметил, что армия также должна выполнить свою часть работы — продемонстрировать готовность к эффективному управлению человеческим ресурсом, что станет весомым стимулом для мобилизации.

«О нарушителях военного учета — здесь мы давно должны уже перестать играть с этой историей. У нас это происходит как-то волнами: мы ослабляем, открываем границы, то закрываем. Но должна быть четкая позиция государства: все должны быть нормально учтены… Я бы, в том числе, право голосовать у этих людей забирал. Надо определиться: ты гражданин этой страны или нет. Иметь только права и не обязанности — так не бывает», — заявил Максим Жорин.

По словам заместителя командира 3-й ОШБр, эффективное использование людей в Вооруженных силах, в отличие от подходов противника, является ключевым фактором мотивации. Однако для сознательно игнорирующих систему учета компромиссов быть не может.

Кроме того, нарушение правил военного учета во время действия военного положения в Украине является основанием для объявления военнообязанного в розыск ТЦК.