Жорин прокомментировал нападение на сотрудника ТЦК: "Мы уже доигрались в толерантность"

Сегодня в военкоматах работают немало бойцов, которые воевали на передовой и были ранены.

Человек, совершивший вооруженное нападение на сотрудника Луцкого ТЦК, должен быть наказан. Это грубое нарушение закона, которое должно оперативно прекращаться.

Об этом написал майор ВСУ, заместитель командира 3 ОШБр.

"Реакция на нападения на военных, в частности на представителей ТЦК, давно должна быть намного жестче. Мы уже доигрались в толерантность. Свою позицию высказывал уже не раз: если работник ТЦК нарушает закон, должен получить наказание. Чаще всего так и происходит, потому что в армии". в этом плане все гораздо быстрее", – отметил Жорин.

Но он отмечает: препятствование работе военкоматов, блокирование их сотрудников, какие-то "спасательные операции" по вытягиванию из ТЦК уклонян, и тем более вооруженные нападения – это тоже прямые нарушения закона, которые очень оперативно и максимально жестко должны пресекаться. Особенно учитывая, что сейчас в ТЦК действительно работает очень много военных после ранений.

Напомним, ночью 27 августа, во время комендантского часа, произошло вооруженное нападение на пост охраны Луцкого ОМТЦК и СП. В результате ранен старший солдат М., который сейчас находится на лечении в госпитале.

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