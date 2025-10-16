Жорин сделал неутешительный прогноз по Купянскому направлению

Максим Жорин

В Купянском направлении очень сложная ситуация. К сожалению, она развивается не в нашу сторону.

Об этом сказал заместитель командира Третьего армейского корпуса рассказал в эфире День Live.

По его словам, противник значительно увеличил глубину поражения. И речь идет не только об ударах по военным, но и по гражданским. Россияне уже залетают на 50 км вглубь.

«Эвакуация — это всегда неприятный процесс, но к нему нужно относиться очень серьезно. Тем более когда это касается детей. Если относиться несерьезно к этой эвакуации, может быть так, что потом мы пожалеем, и это будет либо потеря человеческой жизни, либо эти же дети окажутся в плену российском», — пояснил Жорин.

Именно поэтому, отмечает он, не стоит пренебрегать эвакуацией.

Раньше мы писали о том, сколько людей остается в Купянском обществе. Цифра составляет немногим менее 21 тысячи человек.

«Непосредственно в Купянске у нас учитывается около 680 человек, это учитывая и левый и правый берег города. В общине чуть больше 1 500 человек. Работаем с этими людьми и пытаемся доказывать необходимость эвакуации…», — отметил Андрей Канашевич, председатель Купянской РГА.