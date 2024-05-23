Жорин высказался об уклонистах: "Сильные должны задавать тон"

Не нужно идти на поводу у слабых.

Понятно, что вся нация не может быть сильной, уверенной, мотивированной, заряженной. Та часть, которая такова была, она в первые же дни, в первый год ушла на фронте, воюет. Многих из этих людей, к сожалению, уже нет в живых.

Об этом сказал заместитель командира 3-й отдельной штурмовой бригады Максим Жорин в интервью LIGA.net.

Они были в первых рядах. Далее остаются несколько менее мотивированными, затем еще менее мотивированными.

"И ни в коем случае нельзя идти на поводу у слабых. Сильные должны задавать тон", – прокомментировал он.

Жорин подчеркивает: ориентироваться и ориентировать общество надо не на уклонистов, который скрываются, придумывают себе какие-то "отмазки" от службы, чтобы не идти воевать. Равняться следует на сильных людей, которые действительно могут показать правильный пример.

"Опять же, работа с мотивацией и репутацией войска сегодня", — подчеркнул Жорин.

Как отмечает военный, стимулировать и мотивировать людей может комплексный подход и решительность власти. Важно, чтобы в стране была справедливость.

Напомним, для принудительного возвращения военнообязанных граждан Украины из демократических государств должны быть правовые основания. Экстрадиция допустима только преступникам.

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