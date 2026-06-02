Жорин заявил о новом этапе воздушного террора РФ: что будет с тревогами в ближайшие недели

Новый этап воздушного террора РФ: Жорин предупредил об усилении российских обстрелов

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Российские войска приступили к новому этапу воздушного террора. Поэтому в ближайшие дни и месяцы враг может выйти на новый уровень воздушных атак по мирным городам Украины.

Об этом заявил заместитель командира Третьего армейского корпуса, подполковник ВСУ Максим Жорин в Telegram.

Он пояснил, что активизация воздушных ударов по тыловым регионам напрямую связана с неудачами армии РФ на передовой.

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«Важно понять, что россияне начали новый этап воздушного террора. Им действительно сейчас не удается реализовывать свои планы на фронте. Поскольку они не способны ничего противопоставить нам на передовой, еще больше будут атаковать мирные и гражданские города», — предупредил Жорин.

По совету военного, украинцам следует осознать риски и настроиться на серьезную подготовку. При этом речь идет не только о бытовом уровне безопасности.

«В последующие дни и месяцы мы скорее всего увидим новый уровень российских обстрелов. Нужно готовиться — и это не только реагирование на тревоги и запасы необходимых вещей. Напоминаю о курсах военной подготовки, в первую очередь такмеда. Все это о безопасности собственной и своих родных», — подытожил Жорин.

Напомним, сегодня вечером Владимир Зеленский предупредил об угрозе нового массированного обстрела Украины в ближайшую ночь.

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Минувшей ночью россияне устроили новую массированную атаку по Украине, применив 729 дронов и ракет.

Известно о шести погибших в Киеве и около 80 пострадавших, из них трое детей в возрасте 3, 11 и 17 лет.

В Днепре среди жертв атаки двое детей: мальчик 2023 года рождения и 8-летний ребенок. По обновленным данным, всего в результате атаки в Днепре погибли 16 человек, еще 42 получили ранения.

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