Жовква гарантиях безопасности от Запада: "Нам не нужен еще один Будапештский меморандум"

К сожалению, документ не сработал ни в 2014, ни в 2022 годах.

Украина рассчитывает на подлинные гарантии безопасности от Запада. Нам не нужен второй Будапештский меморандум.

Об этом сказал заместитель главы Офиса президента Игорь Жовква в интервью "Интерфакс-Украина".

"Уверений" не будет

Как отметил Жовква, сейчас ведутся переговоры со всеми странами G7. В частности, очень хорошая динамика наблюдается с Великобританией. Украинская сторона называет это "гарантией". И наше государство будет делать так, чтобы наши партнеры тоже приняли это слово.

"Мы помним о Будапештском меморандуме, где тоже сначала говорилось о гарантиях, а потом... Слова "заверения" точно не будет ни в одном из наших документов", – сказал он.

Он также акцентировал: несмотря на то, что нам нужно подписание гарантий как можно быстрее, содержание документа пренебрегать нельзя. Украинская сторона хочет, чтобы это был юридически обязывающий документ, который пройдет соответствующие процедуры утверждения в каждой из стран.

"Нам точно не нужен еще один или еще семь Будапештских меморандумов. К сожалению, этот документ не сработал ни во время агрессии России против Украины в 2014 году, ни во время полномасштабной агрессии России в 2022 году", – подчеркнул он.

Ранее глава ОПУ Андрей Ермак рассказал, что декларацию о гарантиях безопасности для Украины поддержало 31 государство.

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