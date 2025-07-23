Жук-олень — на грани исчезновения: ученые Украины бьют тревогу из-за действий лесхозов (фото)

Жук-олень Фото Дениса Вишневского

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Знаменитый крупнейший жук фауны Украины находится на грани исчезновения.

Чернобыльский Радиационно-экологический биосферный заповедник сообщил об этом 22 июля.

«Краткая жизнь большого жука», — так начали рассказ специалисты о существовании большого жука из рода Lucanus в составе семейства рогачей.

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Известно, что жук-олень — самый большой жук фауны Украины, легко узнаваемый благодаря своим рогам-челюстям у самцов. Но, несмотря на эффектную внешность, большую часть своей жизни этот вид проводит в тайнике.

В мертвой древесине личинка жука развивается 5-6 лет. И только на короткое время всего на 3-4 недели появляется взрослый жук. Его единственная миссия — продолжение рода. После спаривания взрослые особи быстро погибают, завершая свой жизненный цикл.

Жук-олень Фото Дениса Вишневского

Почему жук-олень может исчезнуть

По словам специалистов, особенности развития обеспечивают высокие требования для окружающей среды. Жуку-оленю необходимы большие объемы мертвой древесины, которую можно найти только в подснежниках или старых дубовых лесах.

«К сожалению, современное лесное хозяйство редко оставляет мертвые деревья в лесу, что приводит к уничтожению среды обитания этого редкого вида.

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Напомним, ранее говорилось, что уникального жука-оленя заметили в дикой природе Чернобыльской зоны отчуждения.

А на территории Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника видели редкую птицу — птенец орлана-белохвоста, занесенного в Красную книгу Украины.

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