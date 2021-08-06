Журавель, Красногрудь, Рыбак: в Зайцево улицы переименовали в честь погибших военных

В Донецкой области декоммунизировали улицы, назвав в честь погибших воинов ВСУ, общественных активистов и патриотов.

В поселке Зайцево, расположенном неподалеку от оккупированной Горловки, переименовали улицы в честь погибших патриотов и военнослужащих.

Об этом пишет информагентство "Вчасно" со ссылкой на военно-гражданскую администрацию поселка.

Так, улица Артемовская была переименована в честь Дмитрия Годзенко — старшего сержанта Вооруженных сил Украины. Служил в 17-м батальоне 57-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ. В сентябре 2015 года Годзенко во время боя получил тяжелые осколочные ранения в Майорске. После непродолжительного лечения, не дождавшись выздоровления вернулся в зону АТО в Зайцево. Погиб в Зайцево 31 марта 2016 года во время минометного обстрела, за день до своей демобилизации.

Улицу Дыбенко переименовали в честь Степана Чубенко — 16-летнего патриота, которого жестоко убили боевики.

Он принимал участие в митингах в Краматорске в поддержку целостности Украины. Во время обстрела помогал спускаться в убежище пожилым людям, рискуя жизнью, Степан снял с городской площади флаг "ДНР". В июле 2014-го, когда он возвращался из Киева в родной Краматорск, в Донецке его схватили боевики так называемой "ДНР". Парня вывезли в поселок Горбачево-Михайловка, где несколько дней жестоко пытали, а затем расстреляли.

Улица Загорского переименована в честь Владимира Рыбака — депутата Горловского городского совета, который был похищен, а затем убит боевиками. Он был одним из немногих, кто не скрывал своей проукраинской позиции и активно и открыто выступал против захвата Горловки пророссийскими силами.

Улица Руднева в Зайцево была переименована в честь Дмитрия Красногрудя. Он был командиром разведки мотопехотного батальона в 93-й бригаде Холодный Яр, а впоследствии — командиром разведывательного взвода 137-го отдельного батальона 35-й бригады морской пехоты. Погиб 13 июля 2020 года во время выполнения боевых задач в зоне ООС в районе Зайцево. Получил многочисленные осколочные ранения в результате взрыва неизвестного устройства.

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Улицу Лациса переименовали в честь Ярослава Журавля. Служил в 20-м отдельном мотопехотном батальоне 93 бригады Холодный Яр, в 35-ю отдельную бригаду морской пехоты разведчик перевелся из 93 бригады Холодный Яр вместе со своим, уже погибшим командиром Дмитрием Красногрудем.

Ярослав был в группе с саперов и представителей СЦКК, которые отправились забирать тело командира разведывательного Дмитрия Красногрудя, который подорвался на мине. В эвакуационной группе, которую снарядили 13 июля, сержант Журавель шел первым. Российские террористы начали обстреливать группу эвакуации, несмотря на "режим тишины", согласованный через ОБСЕ. После обстрела раненный Ярослав остался на поле боя без помощи. Три дня подряд россияне не давали проводить поисковую операцию. Сначала его видели с дрона украинской разведки, однако уже примерно 16 июля стало понятно, что сержант погиб от ранений.

Улица Полетаева переименована в честь Даниила Дидыка — 15-летнего общественного активиста, который стал жертвой теракта во время Марша единства в Харькове в феврале 2015 года.

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