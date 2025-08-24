Журналист Дмитрий Хилюк дома: символ несокрушимости, вернувшийся в День Независимости

Дмитрий Хилюк впервые после плена рассказал о пытках

Сегодня, 24 августа, символически в День независимости, в рамках последнего обмена, был уволен журналист УНИАН Дмитрий Хилюк, 3,5 года находившийся в российской неволе.

ТСН.ua собрал все, что известно о журналисте Хилюке и его освобождении.

Как попал в плен

Наш коллега, корреспондент агентства УНИАН Дмитрий Хилюк попал в плен в начале полномасштабного вторжения в марте 2022 года, когда российские войска вошли в Киевскую область.

Дмитрия вместе с отцом российские оккупанты похитили прямо на улице в селе Козаровичи Киевской области, где проживала семья. Впоследствии стало известно, что местные мужчины, в том числе журналист УНИАН, россияне содержали в здании одного из предприятий в соседнем селе, заставляя копать окопы и траншеи в окрестностях населенных пунктов и в близлежащем лесу.

После освобождения Киевщины Силами обороны Украины выяснилось, что отца Дмитрия — пожилого мужчину — оккупанты отпустили. А журналиста вместе с другими заключенными вывезли на территорию Беларуси, а оттуда — в Россию. С тех пор — минимум новостей и отсутствие официально подтвержденной информации, где находится Дмитрий и в каком физическом и ментальном здоровье находится.

Рассказы пленных, видевших Хилюка

Игорь — терробороновец из Харькова, в плену потерявший слух. С Дмитрием в одной камере он провел 11 месяцев.

Говорит, что в плену Дмитрий не терял морального духа и верил в обмен, который, наконец, произошел.

Еще один военный «Влад» видел Дмитрия Хилюка в начале мая 2025 года.

Сам «Влад» — военный 36-й бригады морской пехоты. Он попал в плен в первые недели полномасштабной войны с РФ. В октябре 2022 года его перевели в исправительную колонию IK-7 в Пакино во Владимирской области.

По его словам, Дмитрий Хилюк был доставлен в эту колонию в мае 2023 года. А уже в августе двое пленных оказались в одной камере. Они находились там вместе в течение одного дня.

Пленный «Влад» рассказывал, что украинских заключенных, гражданских или военных, там регулярно избивали и лишали пищи.

Дома ждут родители

Родители Дмитрия — Василий и Галина Хилюки — все это время жили только надеждой. Они рассказывали, как им помогают коллеги и друзья сына, как приезжали в гости за все 3,5 года, привозили подарки и поддерживали морально.

1+1 media радуется освобождению своего сотрудника

«Мы ждали этой новости годами. Каждый новый обмен пленных каждый раз усиливал надежду: скоро и наш Дмитрий будет дома. И вот сегодня, в День Независимости, это произошло. 3 года, 5 месяцев и 21 день он находился в тюрьмах врага. Но те лаконичные и очень редкие известия, которые мы получали от видевших Дмитрия украинцев, свидетельствовали: несмотря на большое давление, он не сдался и не сломался под российским гнетом. Гордимся и благодарим за стойкость и вдохновляющую силу. Поздравляем дома!», — отметил Ярослав Пахольчук, генеральный директор 1+1 media.

Шеф-редактор информационного агентства УНИАН Михаил Ганницкий напомнил, что период реабилитации — нелегкий процесс, поэтому призвал уважать право журналиста на конфиденциальность.

«Коллеги, общественность, журналисты, мы готовы наконец-то объявить об этом: Дмитрий Хилюк официально дома. Хочется поскорее услышать его историю жизни в этот страшный период. Но просим вас сохранять право на конфиденциальность и действовать экологически, ведь путь возвращения из плена — очень ресурсный и нелегкий процесс, не завершающийся с физическим возвращением на родную землю. У нас много работы впереди, но мы справимся», — отметил Михаил Ганницкий.

Журналистка ТСН Наталья Нагорная встречает Дмитрия Хилюка в первые минуты после освобождения из плена / © ТСН

Что сказал Хилюк в первые минуты после увольнения

«Очень поражен, очень неожиданно и неожиданно, что так меня встречают. Я знал, что за меня беспокоятся, но не знал, что так. Очень всем благодарен. Слава Украине», — сказал Хилюк в первые минуты на родной земле.

Также он позвонил маме, разговором с которой тронул Сеть.

Страшные реалии плена — допросы и пытки.

По словам журналиста, в первой тюрьме в Брянской области, в 70 км от Черниговщины, его дважды допрашивали ФСБшники и следственный комитет. Первый допрос был по поводу событий 2014 года в Донецкой и Луганской областях. Второй — об отношении к событиям на Майдане и Томосе об автокефалии и химическом оружии в Украине.

«Все остальное — это было самодеятельностью тюремщиков, чтобы понижать, дурацкие вопросы позадавать», — говорит Дмитрий.

Хилюк уточнил, что в последнем месте его содержания в Ковровском районе Владимирской области находится еще около 260-270 украинцев. Большинство из них в плену еще с 2022-го.

«Да ни в чем не обвиняли. Простое обвинение — потому что ты украинец. Осужден за свое гражданство, национальность», — говорит журналист.