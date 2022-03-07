Журналист лондонского телеканала просит об эвакуации из Ирпеня

Он не может уехать вместе со съемочной группой и местными жителями.

Аднан, журналист лондонского телеканала AlAraby TV, просит о помощи в эвакуации его съемочной группы и группы местных жителей из города Ирпень.

"Скажите всем украинским медиа, что мы застряли здесь. Вы слышите? Они бомбят нас!"

Об этом сообщает глава Национального союза журналистов Сергей Томиленко в Facebook.

По информации, которую журналист и его местный переводчик сообщили Нацсоюзу журналистов, в коттеджном городке Стоянка-2 город Ирпень находится два иностранных журналиста (Adnan Can Atayturkmen, Habip Demirci) с телеканала AlAraby TV (штаб-квартира в Лондоне) вместе с группой гражданских лиц в количестве примерно двадцати человек.

"Ситуация критическая: нет запасов, света, газа. Сейчас скрываются в подвале. В районе присутствуют российские военные (со стороны Житомирской трассы передвигается военная техника), зона находится под обстрелом. Вся информация актуальна по состоянию на 17:00 понедельника", — говорится в сообщении.

По словам Томиленко, в поселке Гореничи репортеров ожидает контактное лицо для дальнейшей эвакуации. Но ни съемочная группа, ни группа местных жителей не имеют возможности выехать из Ирпеня.

"Журналист Аднан умоляет о помощи, просит информировать о чрезвычайной ситуации медиа. И на финал общения с коллегами из НСЖУ присылает свое фото со своим оператором. SOS!"

Напомним, в России полиция пришла к школьнику, который на уроке спросил, почему Путин начал войну против Украины.

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