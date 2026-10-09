Журналист Михаил Ткач был отпущен после задержания в Австрии: детали от МИД

Михаил Ткач. / © УНИАН

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Руководителя отдела журналистских расследований «УП» Михаила Ткача отпустили после задержания в Австрии. Украинская сторона работала с австрийскими коллегами, чтобы урегулировать ситуацию.

Об этом сообщит спикер МИД Георгий Тихий в ответ на вопрос ТСН.

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«Украинские дипломаты и консулы посольства Украины в Австрии со вчерашнего вечера работали с австрийскими коллегами над тем, чтобы эта ситуация была решена», — заявил он.

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В МИД Украины поблагодарили австрийскую сторону за надлежащую реакцию и сообщили, что продолжают выяснять обстоятельства задержания.

Вместе с тем, вместе с журналистом задержали оператора Ярослава Бондаренко. Пока консулы выясняют, отпустили ли его.



«Защита прав граждан Украины — это безусловный приоритет. Министерство иностранных дел, Департамент консульской службы, посольство держат ситуацию на контроле и поддерживают постоянный диалог с австрийским МИДом», — отметили в ведомстве.

Задержание Ткача — что известно

Главная редактор «УП» Севгиль Мусаева вечером 8 октября сообщила о задержании Ткача. По ее словам, журналист вместе с коллегой Ярославом Бондаренко находились в Австрии во время редакционной задачи, связанной с поиском эксгенпрокурора Руслана Кравченко.

Мусаева заявляла, что на момент пупликации не располагала информацией о его местонахождении, ведь связь с ними была потеряна. В УП называли задержание Ткача незаконным. Редакция издания требовала его освобождения и объяснений от австрийских правоохранителей по поводу причин таких действий.

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В свою очередь, посольство Украины обратилось к австрийской стороне из-за задержания журналиста-расследователя.

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