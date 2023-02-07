Журналист напомнил, что министр обороны отвечает не только за переговоры и релизы, но и за военную политику

Именно министр должен отвечать за ситуацию в армии, кадровую политику и вооружение, считает украинский журналист.

Журналист Юрий Бутусов на фоне скандалов из Минобороны подчеркнул, что глава этого ведомства Алексей Резников, помимо переговоров с партнерами, должен отвечать за ситуацию в армии вместе с военным руководством.

Об этом журналист написал в соцсетях.

"Министру прямо подчиняются ВСУ, именно министр определяет военную и кадровую политику армии, организацию и распределение ресурсов, военно-техническую политику и тому подобное, и все эти проблемы в армии существуют, а министр и его защитники пытаются их не замечать", — уверяет он.

Бутусов привел закон Украины "О национальной безопасности", в частности, статью 15, в которой рассказывается об обязанностях министра обороны.

"Закон Украины о национальной безопасности. Статья 15. Министерство обороны Украины

2. К полномочиям Министерства обороны Украины относятся организация в силах обороны мер оборонного планирования, определение основ военной, военной кадровой и военно-технической политики в сфере обороны, осуществление в установленном порядке координации деятельности государственных органов и органов местного самоуправления по подготовке государства к обороне.

4. Министерство обороны Украины является центральным органом исполнительной власти и военного управления, в ведении которого находятся Вооруженные Силы Украины и Государственная специальная служба транспорта.

6. Министр обороны Украины по должности входит в состав Совета национальной безопасности и обороны Украины и отвечает за формирование государственной политики в сфере обороны, оборонное планирование, программный и ресурсный менеджмент, военную кадровую политику, эффективное и надлежащее использование оборонных ресурсов, всестороннее обеспечение жизнедеятельности, функционирование, развитие и применение Вооруженных сил Украины.

8. Министр обороны Украины осуществляет руководство Министерством обороны Украины, военно-политическое и административное руководство Вооруженными силами Украины непосредственно и через первого заместителя Министра обороны Украины, заместителей Министра обороны Украины, как и через Главнокомандующего Вооруженных сил Украины".

"Министр формирует политику государства и отвечает за армию вместе с военным командованием. Министр должен отвечать за ситуацию в армии, в окопах на передовой в том числе, за кадровую политику, за вооружение. Любой дипломат вместо Резникова может также вести международные переговоры, страны НАТО будут вести переговоры с тем, кого Украина уполномочила. А министр должен отвечать за все проблемы войны", – уверен Бутусов.

Напомним, в воскресенье, 5 февраля, руководитель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявлял, что министр обороны Алексей Резников переводится на должность министра по стратегическим отраслям промышленности, а его место займет действующий руководитель ГУР Кирилл Буданов. Впрочем, на следующий день он забрал свое заявление.

Минобороны и собственно самого Резникова критикуют за проваленную коммуникацию с обществом после скандала с закупками продовольствия для военных по завышенным ценам.

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