Журналист NBC посетил оккупированный Крым: в МИД Украины отреагировали

В ведомстве отметили, что иностранцам за въезд на полуостров с территории РФ светит запрет на въезд в Украину.

Американское издание NBC опубликовало 28 февраля репортаж, ради которого их журналист посетил оккупированный Крым, и на это уже отреагировали в МИД Украины.

Ситуацию прокомментировал спикер украинского МИД Олег Николенко.

Он отметил в сообщении в Сети, что посещение оккупированного Крыма с территории России – нарушение законодательства Украины.

"Для нарушителей предусмотрена правовая ответственность. В частности, иностранцам за такие действия также предусмотрен запрет на въезд в Украину", — отметил Николенко.

Он также сообщил, что компетентные украинские органы устанавливают обстоятельства незаконного посещения журналистом NBC оккупированного полуострова. По итогам этой проверки будет принято решение о дальнейших шагах.

Напомним, руководитель пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк сообщила, что Украина активно готовится к освобождению своих территорий, поэтому оккупанты уже укрепляются в захваченном ими Крыму. В частности, на полуострове увеличилось военное присутствие врага, роются окопы и строятся фортификационные сооружения.

Гуменюк также заверила, что ожесточенных боев за Крым не будет, а его деоккупация пойдет по другому сценарию.

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