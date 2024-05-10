Журналист о ситуации в Харьковской области: враг захватил плацдарм для наступления

Российские захватчики ночью силами к 4-5 батальонам пехоты перешли линию границы и захватили четыре пограничных поселка на севере Харьковщины.

Об этом сообщил журналист Юрий Бутусов.

Он заявил, что врагом были захвачены поселки Стрелье, Красное, Пильное, Борисовка.

"На других участках российские атаки отражены, противник понес значительные потери. Незначительное продвижение также зафиксировано в районе Волчанска. Самый захваченный населенный пункт — Стрелькое", — заявил Бутусов.

Журналист отметил, что все захваченные врагом территории находились в серой зоне и фактически не имели линии обороны, поэтому противнику удалось без особых препятствий создать плацдарм шириной до 10 км и глубиной до 5 км на территории Украины.

"Общая площадь захваченной территории более 30 квадратных километров. Это – примерно до 40 км от Харькова", – отметил Бутусов.

Он пишет, что командование ВСУ давно знало, что россияне готовят атаку в этом районе, поэтому непонятно, почему врагу удалось так быстро силами пехоты захватить столь значительную территорию.

"Конечно, силы там не равны, наши тактические резервы у нас действуют из глубины, потому что враг имеет преимущество в количестве разведывательных дронов и средств поражения — авиации и артиллерии. Но о наступлении говорили много месяцев и подготовиться, чтобы пехота не шла маршем, было достаточно времени", — отметил журналист.

Также он сообщил, что в настоящее время продвижение врага остановлено благодаря развертыванию сил обороны и нанесению огневого поражения.

"Организация обороны на некоторых участках была эффективной, а на участке Стрелече – неэффективной. Поэтому российские войска пытаются продвигаться дальше. Врага провоцирует слабость", – отметил Бутусов.

Он заявил, что бронетехника совершила подвоз пехоты к границе, но линию границы не пересекла.

"Но очевидно, что сейчас бронетехника будет заходить для поддержки дальнейших действий пехоты. Враг продвигается медленно по отдельным группам пехоты, численностью к взводу каждая. Также противник пересек границу в районе Волчанска", — заявил журналист.

Он заявил, что захватчики проводят "разведку боем", применяя большое количество пехоты. Противнику удалось создать плацдарм для дальнейшего наступления, но для этого нет достаточно сил.

"Очевидно, дальнейшее развитие событий будет зависеть от соответствующих действий наших войск — если россияне понесут большие потери и встретят мощное сопротивление, они не пойдут дальше и будут закрепляться на захваченном участке. Но если их не остановить и не нанести большие потери, они начнут захватывать другие участки вдоль границы, чтобы сначала отодвинуть фронт от границы с РФ, а затем использовать этот фронт как возможный плацдарм для наступления более значительными силами", — заявил журналист.

Он заявил, что российское наступление не создает угрозы непосредственно для Харькова, угрозы быстрого захвата города не существует, поскольку для защиты города командование сосредоточило значительные силы.

"Но ситуация очень опасна на будущее и требует скорых и профессиональных действий украинского командования, чтобы перехватить тактическую инициативу за счет разведки и точного поражения российской пехоты", — добавил он.

Напомним, ранее сообщалось, что заместитель командира 3-й ОШБр Максим Жорин заявил, что сейчас на фронте сложилась едва ли не самая угрожающая ситуация с начала полномасштабной войны.

Кроме того, мы ранее информировали, что россияне вошли в еще одну деревню к западу от Авдеевки и установили там флаг СССР.

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