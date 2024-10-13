Журналист объяснил, что войска КНДР будут делать в Украине

Возможное появление войск Северной Кореи в Украине показывает, что у Кремля серьезные проблемы с резервами и наемники из КНДР будут играть ту роль, которую раньше исполняли "вагнеровцы".

Такое мнение в эфире Эспрессо высказал журналист Виталий Портников.

Он заявил, что направление войск КНДР на фронт в Украину вполне возможно, поскольку власти КНДР используют своих граждан в качестве рабов, поэтому они отправят их на войну за деньги.

"Но можно ли это назвать плохой новостью? Мы же понимаем, что если бы в России было достаточно резервов, северокорейцы не были бы нужны им в этой войне", — отметил он.

Портников заявил, что военнослужащих КНДР можно сравнить с появлением "вагнеровцев".

"Они в принципе выстроили довольно неплохую конструкцию из пушечного мяса, когда ты можешь задействовать большое количество людей, когда смертность среди этих людей тебя абсолютно не обходит, это не вызывает никакого социального резонанса. Какие-то люди пошли служить в частную военную компанию за деньги, а еще если они из мест лишения свободы, то они сами хотели каким-то образом реабилитироваться – ну прекрасно”, — заявил он.

Вместе с тем, история с назиданием Пригожина показала Кремлю, что эта идея не срабатывает, потому что НДП — это другой центр силы, даже если это полностью встроенная вертикаль.

"Это как государственное и частное, оно как будто тобой контролируется, но в такой стране, как Россия, у его собственника могут быть свои интересы, с материальной точки зрения. Приблизительно то же самое произошло с Пригожиным. Кстати, собственник частного предприятия довольно часто, когда он связан с государственной машиной, может видеть ее неэффективность, и это тоже государственной машине не нравится», – пояснил он.

Журналист заявил, что в РФ завершили работу с "вагнеровцами", но теперь им нужна замена, поэтому эту роль будут выполнять войска КНДР.

"Сколько северокорейцев бы ни погибло, это ни на кого в России вообще не повлияет. Россияне вообще, наверное, хотели бы, чтобы за них воевали северные корейцы. В самой Северной Корее это тоже точно никого не заинтересует. Мировое сообщество может на это реагировать, только как?Против Северной Кореи и так введены санкции, можно еще 10 ввести, но это же не имеет никакого значения. от Запада, сотрудничают с Китаем. Вот и все, что Запад здесь сделать не может., они это допустили", – резюмировал Портников.

Напомним, ранее сообщалось, что военный эксперт Александр Коваленко заявил, что войска КНДР будут выполнять не только инженерные задачи на фронте в Украине, но и участвовать в боях на линии столкновения.

Кроме того, мы ранее информировали, что войска Северной Кореи помогают РФ запускать ракеты KN-23.

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