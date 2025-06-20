Бигус подтвердил, что является внештатным сотрудником военной контрразведки СБУ

Денис Бигус / © facebook/Denys Bigus

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Журналист и основатель проекта Bihus.info Денис Бигус подтвердил, что является внештатным работником Департамента военной контрразведки (ГВКР) Службы безопасности Украины.

Об этом он сообщил в своем видеообращении на YouTube-канале, комментируя заявления народного депутата Алексея Гончаренко.

По словам Бигуса, он уволился из Патрульной полиции в конце 2023 года. После этого знакомые по военной контрразведке СБУ привлекли его к выполнению отдельных задач и стал их внештатным сотрудником.

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«Я горжусь тем, что могу, пусть и немного, помочь УВКР СБУ с войной», — отметил Бигус.

Журналист подчеркнул, что не имеет ни брони, ни зарплаты из госбюджета, ни статуса резервиста. Он также добавил, что удостоверение, обнародованное Гончаренко, «не дает почти ничего, кроме возможности иногда работать с какими-нибудь штуками и посещать какие-то места».

Бигус также отреагировал на упреки Народного депутата Алексея Гончаренко, обвинив его в сознательном сокрытии названия департамента СБУ в обнародованных документах, чтобы ввести аудиторию в заблуждение.

«Когда кто-то из СБУ делает херню, редакция об этом снимала, снимает и будет снимать. А когда воюет войну, я ей помогал, помогаю и буду помогать всем, чем могу», — подчеркнул Бигус.

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Предыстория конфликта

В мае Bihus.Info опубликовал расследование по источникам финансирования «Гончаренко-центров», связывая их с подозреваемым в коррупции аграрием Олегом Бахматюком. После выхода материала Гончаренко потребовал от Bihus.Info предоставить информацию об их бюджете, донорах, штате и уплаченных налогах. Ответный бигус заявил, что доноры не влияют на содержание расследований.

Bihus.Info является независимой редакцией журналистских расследований, известной своими материалами о коррупции в органах власти и силовых структурах.

Напомним, Служба безопасности Украины разоблачила российского шпиона среди украинских военных. Он передавал врагу координаты расположения противокорабельных ракетных комплексов «Нептун» на юге Украины.