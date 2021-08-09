Журналист считает, что изменения в местных руководствах полиции вызовут беспорядки среди правоохранителей

Как считает журналист, оснований для обострения внутренней ситуации в Украине осенью достаточно.

Многие эксперты и политики пророчат "горячую" политическую осень и массовые протесты в Украине. В такой ситуации было бы ошибкой сейчас менять руководство полиции на местах. Речь идет, прежде всего, о крупных городах. Особенно это касается Киева, который всегда был и является главной ареной политических противостояний.

Об этом в Facebook пишет журналист Сергей Руденко.

"Кадровые перетасовки в руководстве полиции на местах, которые обязательно спровоцируют определенный беспорядок в рядах правоохранителей, могут существенно поднять градус напряжения, и осенняя ситуация, о которой все говорят, может выйти из-под контроля", - отметил журналист.

При этом, как считает Сергей Руденко, оснований для обострения внутренней ситуации в Украине осенью достаточно: рост тарифов, перспектива введения новых налогов, усиление противостояния власти с представителями патриотически настроенной части общества - ситуация вокруг Нацкорпуса, отмечает журналист, лишь один из красноречивых примеров, - нерешенная проблема Донбасса, деятельность "пророссийской пятой колонны" и прочее.

"Надеюсь, что руководство МВД это понимает. Ведь цена кадровой ошибки может быть слишком высокой", - добавил он.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация о вероятной отставке глав управлений Нацполиции Киева, Харьковской и Одесской областей.

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