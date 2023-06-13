Журналист высмеял сообщения российской пропаганды об уничтожении танков Leopard

Если верить российской пропаганде, то захватчики не смогли уничтожить ни один танк Leopard.

Украинский журналист Юрий Бутусов высмеял сообщения российской пропаганды об уничтожении танков Leopard на сумму 6 млн. долларов.

Об этом он написал у себя в Telegram -канале.

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Бутусов напомнил, что стоимость одного танка Leopard 2A6 составляет 6,79 млн. долларов США.

"Армия РФ уничтожила танков Leopard на сумму 6 млн долларов с начала так называемого СВО. Пожалуй, только один и тот не до конца. Стоимость одного танка Leopard 2A6 составляет $6,79 млн", — сказал он.

Напомним, ранее сообщалось, что министр обороны Германии Борис Писториус пообещал поставлять украинским Вооруженным силам больше танков Leopard. К концу 2023-го их количество составит сотни.

Кроме того, мы ранее информировали, что украинские защитники опровергли заявление российских пропагандистов о якобы уничтожении танка ВСУ с помощью дрона-камикадзе "Ланцет".

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