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Журналист высмеял сообщения российской пропаганды об уничтожении танков Leopard

Автор
Игорь БережанскийИгорь Бережанский
Дата публикации
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Журналист высмеял сообщения российской пропаганды об уничтожении танков Leopard

То, какими боеприпасами Украина вооружит танки Leopard 1, имеет большое значение / Фото: Associated Press

Если верить российской пропаганде, то захватчики не смогли уничтожить ни один танк Leopard.

Украинский журналист Юрий Бутусов высмеял сообщения российской пропаганды об уничтожении танков Leopard на сумму 6 млн. долларов.

Об этом он написал у себя в Telegram -канале.

Бутусов напомнил, что стоимость одного танка Leopard 2A6 составляет 6,79 млн. долларов США.

"Армия РФ уничтожила танков Leopard на сумму 6 млн долларов с начала так называемого СВО. Пожалуй, только один и тот не до конца. Стоимость одного танка Leopard 2A6 составляет $6,79 млн", — сказал он.

Напомним, ранее сообщалось, что министр обороны Германии Борис Писториус пообещал поставлять украинским Вооруженным силам больше танков Leopard. К концу 2023-го их количество составит сотни.

Кроме того, мы ранее информировали, что украинские защитники опровергли заявление российских пропагандистов о якобы уничтожении танка ВСУ с помощью дрона-камикадзе "Ланцет".

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Дата публикации
Просмотры
561
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