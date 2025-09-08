Журналиста-расследователя нашли мертвым на Сумщине: что известно о смерти Александра Тахтая

Александр Тахтай / © фейсбук

В городе Ямполь Сумской области в квартире обнаружили мертвым журналиста и бывшего депутата Александра Тахтая. Тело было обнаружено вечером 5 сентября, после чего его направили на судебно-медицинскую экспертизу для установления точной причины смерти.

Что известно о журналисте

Александр Тахтай был известен своей активной позицией: возглавлял местную газету «Ямпольский край» и занимался расследованием коррупционных схем в регионе, в частности, при строительстве фортификаций.

Даже после того, как Александр Тахтай покинул журналистику, он не прекратил свою антикоррупционную деятельность. Он активно вел страницу в Facebook, где публиковал доказательства – документы, фото и видео, разоблачающие коррупционные схемы.

Особое внимание Тахтай уделял самым острым социальным темам, в частности, злоупотреблениям местных политиков, чиновников и силовиков. Журналист сосредотачивался на возможных злоупотреблениях при строительстве фортификационных сооружений в приграничном с Россией регионе.

Из-за своей профессиональной деятельности журналист неоднократно получал угрозы и подвергался нападениям. В августе 2025 года он сообщал, что в окно его дачи стреляли, а в квартире нашли дымовую гранату.

Фото со страницы в Facebook Александра Тахтая. / © Facebook

«Окно пробито насквозь и граната пролетела пять метров по комнате. Траектория и угол, под которым вошла граната, указывают на то, что стреляли с высоты издалека», — писал журналист в Facebook .

Фото из сообщения журналиста-расследователя. / © фейсбук

Тахтай предполагал, что к этим инцидентам могут быть причастны работник СБУ и офицер запаса, но СБУ свою причастность официально опровергла. Полиция возбудила уголовное дело по статье «хулиганство», досудебное расследование продолжается.

Правоохранители выясняют все обстоятельства смерти Александра Тахтая. Результаты экспертизы и следственные действия должны пролить свет на причину его гибели и возможную связь с профессиональной деятельностью.

Как пишет Тelegraf , правоохранители уже обращали внимание на Александра Тахтая. В 2016 году в его доме в селе Шатрище прошел обыск. Тогда следователи изъяли компьютер, фотоаппарат и мобильный телефон, связывая это с расследованием взрыва возле здания Сумской прокуратуры. Однако впоследствии все вещи вернули за неимением доказательств его причастности.

Напомним, на 53 году ушел из жизни известный прозаик, критик и журналист Олег Поляков. Его смерть стала невыразимой утратой для родных, друзей и всех, кто ценил его творчество.

Кроме этого, Андрей Парубий был убит 30 августа во Львове выстрелами из огнестрельного оружия.

Ранее сообщалось, что в российском заключении скончалась украинская журналистка Виктория Рощина. Она находилась в плену с августа 2023 года. В ГУР сообщили, что девушку должны были вернуть в Украину в ближайшее время, однако не успели.