Журналистка ТСН получила ранение во время съемок в Запорожье

Во время обстрела Запорожья 5 апреля ранение получила журналистка ТСН Кира Овес.

Инцидент произошел, когда Кира вместе с другими медийщиками снимала последствия предыдущего удара по Запорожью.

По информации местных властей, враг дважды атаковал город посреди дня. Первый удар унес жизни двух человек и ранил шестерых, среди которых 9-летний мальчик и его мама. Двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии. Однако на этом трагедия не закончилась – впоследствии по тому же месту ударили во второй раз, и именно во время повторной атаки ранения получили журналисты.

Журналистка ТСН Кира Овес получила ранение во время съемок в Запорожье / Фото: ТСН

Информагентство "Укринформ" также сообщает о ранении своего корреспондента Ольги Звонаревой. Она находится в операционной.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Враг СНОВА ВОЛНАМИ атаковал Запорожье! Ранена журналистка ТСН!

Напомним, 5 апреля Запорожье оказалось под ударом российских оккупантов. В городе произошли два взрыва, второй из которых в 15:35 и ранил украинских медийщиков.

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