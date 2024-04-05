Журналистка ТСН получила ранение во время съемок в Запорожье

Журналистка ТСН Кира Овес получила ранение во время повторного обстрела Запорожья 5 апреля.
Во время обстрела Запорожья 5 апреля ранение получила журналистка ТСН Кира Овес.
Инцидент произошел, когда Кира вместе с другими медийщиками снимала последствия предыдущего удара по Запорожью.
По информации местных властей, враг дважды атаковал город посреди дня. Первый удар унес жизни двух человек и ранил шестерых, среди которых 9-летний мальчик и его мама. Двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии. Однако на этом трагедия не закончилась – впоследствии по тому же месту ударили во второй раз, и именно во время повторной атаки ранения получили журналисты.
Информагентство "Укринформ" также сообщает о ранении своего корреспондента Ольги Звонаревой. Она находится в операционной.
▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Враг СНОВА ВОЛНАМИ атаковал Запорожье! Ранена журналистка ТСН!
Напомним, 5 апреля Запорожье оказалось под ударом российских оккупантов. В городе произошли два взрыва, второй из которых в 15:35 и ранил украинских медийщиков.
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