Журналистки "5 канала" обнажились для благотворительного календаря: почему разгорелся скандал

Украинский "5 канал" 6 декабря, ко Дню Вооруженных сил Украины, представил календарь с изображением своих сотрудниц, снявшихся без одежды и белья. Интимные части тела прикрыты. Такая инициатива вызвала недовольство украинцев и медийщиков.



12 женщин позировали, прикрывая интимные места оружием. Организаторы заявили, что все деньги, вырученные от продажи календаря, передадут в помощь ВСУ. Автором фотосессии является звукорежиссер канала Юрий Губрий, идея проекта принадлежит оператору Ганце Кудрявцевой. Моделями согласились быть как ведущие, так и женщины, которые не работают в кадре.

По словам Кудрявцевой, она инициировала проект, поскольку "ребята на передовой любят нюдсы".



"1 млн грн на рации Motorola для наших Вооруженных сил. Мы поздравляем наших воинов с Днем ВСУ и начинаем волонтерский проект для сбора средств на передовую. Работницы "5 канала" разделись для специального календаря 2023 года. Все фото – без цензуры", – говорится в Telegram "5 канала".

Реакция медийщиков

Представители общественных, правозащитных и медийных организаций осудили публикацию календаря с голыми журналистками для поддержки украинских военнослужащих.



В ней подписанты призывают авторов проекта отказаться от распространения календаря с изображениями женщин без одежды и белья, отмечая, что в противном случае это будет способствовать продвижению сексистских нарративов.

"Мы, представительницы и представители общественных, женских, правозащитных и медийных организаций, категорически осуждаем такой способ сбора денег на нужды армии и считаем эту акцию полной дискриминационных и сексистских нарративов".

Это нивелирует работу, которую проделывают медиа и гражданское общество для того, чтобы женщин в Украине, в том числе военнослужащих, не воспринимали как сексуальный объект", – говорится в совместном заявлении.



Кроме того, авторы заявления просят правительственную уполномоченную по гендерной политике, уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека и Комиссию по журналистской этике дать оценку законности и этичности действий "5 канала".



На скандальный проект обратили внимание и журналисты

"Уважаемый "5 канал", если ваши знакомые военные любят обнаженные фото, то скидывайте их в приват. А не обесценивайте профессию. Больше способов собрать деньги не осталось?" – написала военная корреспондентка Ирина Сампан.

"В течение 8 лет войны журналистки ездят на фронт так же, как и их коллеги-мужчины. И все это время мы доказываем, что мы делаем свою работу не хуже мужчин…

И вдруг целый канал решает подарить военным счастье и радость, потому что одному морпеху надоело смотреть на разрушенные дома, а хочется красивого женского тела. Так давайте 12 журналисток найдем!" – добавила журналистка.

Украинский эколог, журналист и общественный активист Игорь Тихолаз уверен, что в календаре с обнаженными журналистками нет ничего безнравственного.

"24 года подряд австралийские пожарные выдают новогодние календари со своими телами, собирая миллионы пожертвований на добрые дела. И задавая тренд всему миру, и выполняя социальную миссию. Им весь мир аплодирует. Журналистки наши, украинские, сделали сами, по своей инициативе, эротические фото, чтобы собрать средства для ВСУ – ужас… Раздувают скандал из ничего, надувают щеки и снова, если и защищают что-то, то только свое извращенное видение мира", – написал Тихолаз.

Реакция телеканала

Шеф-редактор "5 канала" Ирина Герасимова в комментарии "Громадському" сказала: "Очень ценная поддержка военных, которые нам писали и публично, и лично. Мы теперь знаем, что календари на передовой ждут не меньше, чем рации, на которые мы собираем средства. Нам уже начали донатить этот сбор, хотя даже объявления продажи календарей еще не было".

Реакция украинцев

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