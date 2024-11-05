Журналистку Рощину, погибшую в плену РФ, не могут похоронить: враг задерживает процесс передачи тела

Россия задерживает процесс передачи тела украинской журналистки Виктории Рощиной, погибшей во вражеском плену. Родители россияне до сих пор не предоставили официальные подтверждения относительно гибели дочери.

Об этом на брифинге сообщил нардеп Ярослав Юрчишин.

Да, семья не может провести похороны девушки. Кроме того, Украина не может получить точной информации об обстоятельствах смерти Виктории Рощиной.

Напомним, руководитель прессслужбы Координационного штаба Петр Яценко сообщил, что информация о смерти журналистки Виктории Рощиной подтвердилась. Отец украинской журналистки Виктории Рощиной, которую более года удерживали в российском плену, получил официальное уведомление от властей РФ о гибели дочери. Это вроде бы произошло во время этапирования пленницы из Таганрога в Москву.

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