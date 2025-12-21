ТСН в социальных сетях

Украина
11k
1 мин

Журналисты нашли Миндича: где он сейчас (фото)

Бизнесмена Миндича, фигурирующего по делу Мидас, увидели в Израиле.

Катерина Сердюк
Тимур Миндич

Тимур Миндич / © Наші гроші

Журналисты нашли бизнесмена Тимура Миндича, подозреваемого в коррупции в сфере энергетики. Пока он, вероятно, находится в Израиле.

Об этом сообщает «Украинская правда».

Корреспонденту УП удалось запечатлеть Миндича.

Больше деталей журналисты должны обнародовать со временем.

Ранее стало известно, что Миндича подозревают в государственной измене.

«Исследуются факты возможной деятельности в ущерб суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности, обороноспособности, государственной и экономической безопасности в интересах государства-агрессора», — сообщили в СБУ.

