Журналисты нашли Миндича: где он сейчас (фото)
Бизнесмена Миндича, фигурирующего по делу Мидас, увидели в Израиле.
Журналисты нашли бизнесмена Тимура Миндича, подозреваемого в коррупции в сфере энергетики. Пока он, вероятно, находится в Израиле.
Об этом сообщает «Украинская правда».
Корреспонденту УП удалось запечатлеть Миндича.
Больше деталей журналисты должны обнародовать со временем.
Ранее стало известно, что Миндича подозревают в государственной измене.
«Исследуются факты возможной деятельности в ущерб суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности, обороноспособности, государственной и экономической безопасности в интересах государства-агрессора», — сообщили в СБУ.