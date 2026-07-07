Журналисты обнаружили еще семь смертей мобилизованных в полку "Скеля": большинство не прослужили и месяца

Смерти в полку «Скеля»

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Журналисты обнаружили еще семь случаев смертей мобилизованных военнослужащих во время БОВП в 425-м штурмовом полку «Скеля». Шесть из этих смертей произошли за последние полгода, а одна — летом прошлого года.

Об этом пишет «Бабель».

Журналисты обнаружили еще 7 смертей мобилизованных в «Скелі»

По словам журналистов, о новых случаях смертей стало известно после того, как 23 июня вышло масштабное расследование о загадочных смертях и ситуации в подразделении. Тогда отмечалось, что с конца осени 2025-го до весны 2026 года во время учений скончались 25 новобранцев.

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После выхода материала в редакцию стали обращаться родственники других новобранцев, умерших в «Скелі». Таким образом, общее количество зафиксированных смертей за этот полугодовой период возросло до 31 случая. Большинство мужчин умерло, проведя в полку меньше месяца.

Все обнаруженные данные, а также контакты родных погибших уже переданы следователям Государственного бюро расследований.

В расследовании говорилось, что полк «Скеля» имеет боевые заслуги и хорошее обеспечение, однако свидетели заявляют о пытках, издевательствах и неоказании медицинской помощи. Для материала опросили более 30 свидетелей, преимущественно родственников погибших военных. Также опросили тех, кто до сих пор служит в «Скелі», и тех, кому удалось бежать в СОЧ.

В частности, свидетели рассказали о содержании в подразделении людей с ВИЧ, туберкулезом, гепатитом С без доступа к лекарствам, а также о наркозависимых. Один из действующих солдат описал построение с участием наркозависимых как «зомби-апокалипсис».

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«Людей избивали, некоторые самовольно опорожнялись прямо в строю», — поделился военный.

Другой мобилизованный рассказал, что два дня находился в карцере с людьми в состоянии абстиненции. Наркозависимые военные пытались выбить дверь камеры, в то время как их усмиряли слезоточивым газом. Большинство умерших новобранцев «Скелі» не имело алкогольной или наркотической зависимости, тяжелых болезней.

Среди семи вновь обнаруженных случаев смертей в «Скелі» известно о таких военных:

Богданов Сергей Анатольевич (43 года). Мобилизирован 26 января 2026 года, умер в больнице 4 февраля 2026 года. Официальная причина: острая сердечно-сосудистая недостаточность, кардиомиопатия неуточненная. По данным близких, наркозависимости не имел. Мать, Ольга Богданова, заявила, что у нее есть фото сына с избитым лицом, и добавила, что во время переодевания в морге тело выглядело избитым.

Чаусов Игорь Николаевич (38 лет). 11 февраля 2026 года попал в 155-ую ОМБр, но проходил БОВП на базе «Скелі», куда был официально прикомандирован. Умер в больнице 7 марта 2026 года. Официальная причина: интоксикация, токсическое действие неуточненных веществ, случайное отравление и другие вещества. По словам близких, наркозависимости не было. Жена предоставила фото и видео, где запечатлены синие пальцы рук и ног покойного.

Кукса Андрей Викторович (47 лет). Мобилизирован 15 октября, но, по словам родных, его долгое время не оформляли официально. Умер 6 декабря в подъезде дома в Желтых Водах. Официальная причина: умышленное самоповреждение. Родственники сами нашли тело в морге и заявили о шести ударах острым предметом в шею. Они утверждают, что Андрея преследовали и убили. Наркозависимости не имел.

Набракло Евгений Михайлович (41 год). Мобилизирован 1 декабря 2025 года, умер в больнице 1 января 2026 года. Официальная причина: острый гнойный бактериальный менингит. Родные отмечают, что он был верующим, не имел наркозависимости, а его тело было крайне истощенным и худым.

Цуканов Дмитрий Васильевич (41 год). Мобилизирован 21 января 2026 года, умер 2 февраля 2026 года в районе проведения БОВП. Официальная причина: пневмония. Находился на заместительной поддерживающей терапии. Его отец, Василий Цуканов, заявил о наличии подозрительных следов на теле сына.

Потапенко Владимир Андреевич (51 год). Попал в полк 2 февраля 2026, умер 21 февраля 2026 во время охраны объекта «Скелі». Официальная причина: легочно-сердечная недостаточность, частичная пневмония. Наркозависимости не имел. Жена, Елена Дудина, убеждена, что мужчине вовремя не предоставили медицинскую помощь.

Татаринцев Игорь Александрович (28 лет). Мобилизирован 9 июля 2025 года, скончался в больнице 13 июля 2025 года. Официальная причина: кардиомиопатия. В медучреждение был госпитализирован с подозрением на отравление неизвестным веществом. По словам близких, не имел наркотической зависимости.

Полк «Скеля»: последние новости

Напомним, более 500 военных 425-го отдельного штурмового полка «Скеля» были официально признаны наркозависимыми и направлены на лечение в специализированные учреждения.

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Начальник группы гражданско-военного сотрудничества подразделения Андрей Сурай уточнил, что статистика базируется на внутренних наблюдениях полка во время службы, а не на данных ВВК, которая признала этих людей пригодными.

Кроме того, в полку «Скеля» обнаружили и госпитализировали 13 военнослужащих с диагностированным туберкулезом. Также в подразделении служит большое количество бойцов с гепатитом C — в соответствии с государственными решениями, они обязаны проходить службу, но находятся под постоянным контролем и госпитализируются в случае обострения.

Также недавно вокруг штурмового полка «Скеля» разгорелся скандал, из-за которого Государственное бюро расследований начало досудебное расследование. Поводом для проверки стали опубликованные в СМИ материалы журналистов о возможных противоправных действиях в отношении военнослужащих.

В частности, в публикациях речь шла о вероятном применении физического насилия, систематическом превышении служебных полномочий и других грубых нарушениях со стороны отдельных должностных лиц подразделения.

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