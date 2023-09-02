Журналисты показали бывшую резиденцию Онуфрия в Лавре, где молилась о российских военнопленных

Журналисты посетили закрытый объект на территории Киево-Печерской лавры – бывшую резиденцию предстоятеля Украинской православной церкви МП митрополита Онуфрия (Ореста Березовского). В частности, там, кроме частных покоев, расположены сауна и трапезная.

Об этом сообщают журналисты "Схема".

Трехэтажное здание Онуфрия расположено на территории заповедника в Нижней лавре. Среди покоев – помещение, где раньше проходил священный синод Московского патриархата. Там зачитывали молитвы за русских военнопленных. Представители УПЦ (МП) вывезли из резиденции всю мебель, иконы и сняли освещение.

Журналисты показали прежнюю резиденцию Онуфрия

Журналистам экскурсию по закрытому объекту провел исполняющий обязанности наместника Киево-Печерской лавры архимандрит Авраамий.

"Это эта комната, где решалась судьба Московского патриархата", – объяснил Авраамий.

Кроме того, в бывшей резиденции Онуфрия есть трапезная.

"Трозная, где происходили большие праздники, большие события какие-то, торжественные мероприятия. И, конечно же, здесь находилась только такая и духовная высшая элита, и из мирян, опять-таки, не смертные люди. Это были представители такой высшей элиты, какие были благотворителями УПЦ (МП), которые поддерживали разными способами эту идеологию «русского мира», и здесь праздновали какую-то победу в том, что им удалось в очередной раз обмануть украинцев», – пояснил он.

Также журналисты обратили внимание на сауну, расположенную в подвальном этаже.

Журналисты показали прежнюю резиденцию Онуфрия

"2016 были завершены реставрационные работы по восстановлению этого корпуса. То есть некоторые моменты были реконструированы, несмотря на то, что это территория заповедника, и до сих пор, как мы видим по Нижней лавре, много действительно новозастроек, которые были не согласованы в свое время с государством", — рассказал Авраамий.

Напомним, ранее священники Украинской церкви Московского патриархата обратились к митрополиту Онуфрию с призывом немедленно и окончательно разорвать из РПУ после ракетного удара России по Спасо-Ображенскому кафедральному собору в Одессе.

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