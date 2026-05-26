Журналисты показали опасную работу шахтеров ДТЭК в прифронтовых регионах

Реклама

Об этом говорится в статье издания NV .

В ней отмечается, что за годы с начала полномасштабного вторжения опасность для украинских шахтеров возросла, потому что, кроме работы в тяжелых условиях, они еще и регулярно оказываются под атаками врага.

«Вызовы безопасности есть. Это серьезные вызовы. О многих вещах мы пока не говорим. Но если раньше наша работа была просто опасной, то теперь еще больше. Не только под землей, во время производства, но и на поверхности во время атак», - рассказал руководитель одного из шахтоуправлений ДТЭК.

Реклама

Отмечается, что зимой 2025/2026 годов враг приложил немалые усилия, чтобы остановить работу украинских шахт.

В то же время шахтеры продолжают работать, чтобы обеспечивать тепловую генерацию необходимым для ее работы углем.

«Конечно, непростая работа, но сейчас есть чувство, что это наш вклад для государства. Сложные времена шахты должны работать. А когда рабочий день заканчивается, можно выпрямиться полноценно — приятные ощущения», - поделился один из шахтеров.

Отправлено с iPhone

Реклама

Новости партнеров