Журналисты пообщались с сестрой Миндича: что узнали

Бизнесмен Тимур Миндич / © Наші гроші

Реклама

Журналистам не удалось выяснить местонахождение главного фигуранта коррупционной схемы в энергетике Тимура Миндича после общения с его сестрой.

Об этом сообщает Слидство.Инфо.

Люба Миндич, с которой говорили журналисты, подтвердила, что она единственная сестра скандального бизнесмена. Однако, по ее словам, она не «не готова предоставлять информацию, где он находится».

Реклама

Также она отказалась комментировать информацию из «пленок НАБУ» о покупке недвижимости в Швейцарии. Женщина сообщила ответила, что не готова предоставлять любую информацию.

«Не готова обсуждать», — повторила она в ответ на вопрос, действительно ли покупала недвижимость.

По словам Любы Миндич, с братом она в последний раз общались «на праздники». При этом она не предоставила больше никаких подробностей.

Как сообщалось ранее, 10 ноября НАБУ провело обыски у бизнесмена Тимура Миндича, министра энергетики Германа Галущенко, его бывшего советника Игоря Миронюка и в офисах ГП «Энергоатом. Расследование касается хищения средств госпредприятия через фиктивные контракты и приобретение элитной недвижимости.

Реклама

Эксперты предполагают, что энергетический скандал может иметь продолжение в сфере оборонных закупок, поскольку фигуранты обоих кейсов частично совпадают.

Недавно появилась информация, что основной фигурант коррупционной схемы в энергетике — бизнесмен Тимур Миндич — мог иметь неформальное влияние на бывшего министра обороны Рустема Умерова.

Напомним, после завершения операции антикоррупционных органов, которая разоблачила злоупотребления в «Энергоатоме», правоохранители объявили подозрения 7 лицам.

На так называемых «пленках Миндича» участники преступной группы фигурируют под псевдонимами «Карлсон», «Профессор», «Рокет», «Тенор», «Че Гевара», «Шугармен» и «Реформатор».

Реклама

ТСН.ua собрал все, что сейчас известно о ключевых участниках коррупционной схемы, их связи и детали расследования.