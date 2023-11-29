Журналисты-расследователи нашли дом, в котором проживает Олег Татаров, но он ему не принадлежит

Интересна также история приобретения владельцами поместья у хозяев с сомнительным гражданством.

Съемочная группа издания "Украинская правда" обнаружила, что заместитель руководителя Офиса президента Олег Татаров, который является неформальным куратором всей правоохранительной системы, уже несколько лет проживает в имении, которое ему не принадлежит и приобретено по существенно сниженной стоимости.

Об этом идет речь в сюжете журналиста Михаила Ткача со ссылкой на громкое расследование "Бигус.инфо".

"Вечером 16 октября этого года съемочная группа "Украинской правды" встретила в правительственном квартале двух топ-чиновников: заместителя руководителя Офиса президента Олега Татарова, который является неформальным куратором всей правоохранительной системы, и заместителя главы Национальной полиции Украины Дмитрия Тишлека", — начинает рассказ Михаил Ткач.

По его словам, два чиновника зашли во двор одного из домов по улице Липской и в течение трех часов так и не вышли. Неформальный характер встречи Татарова и Тишлека может свидетельствовать о том, что обсуждались не только рабочие вопросы, связанные куратором правоохранительной системы от Офиса президента с одним из руководителей Национальной полиции.

Через десять дней после этой встречи, свидетелем которой стало УП, журналисты Бигус.инфо опубликовали громкое расследование о заместителе главы Нацполиции Тишлека, российском паспорте жены и его связях с криминалитетом.

"Тишлек может быть связан с криминалитетом, поскольку проживает в доме бизнесмена Виталия Нечипоренко. Последний является совладельцем компании "Элит-Лото" вместе с российским криминальным авторитетом по прозвищу "Полузверь". И в то же время, по данным журналистов, Нечипоренко не имеет официальное состояние на приобретение такого дорогого имения", — говорится в расследовании.

"Украинской правде" удалось установить, что особого внимания заслуживает не только поместье, где проживает Тишлек, но и место жительства самого Олега Татарова. Поскольку заместитель руководителя ОП тоже проживает в имении, которое ему не принадлежит.

Ранее министр внутренних дел Украины Игорь Клименко уверял, что замруководителя Офиса президента Олег Татаров не вмешивается в работу МВД.

Также ТСН.ua ранее писал, что часть активов эксполитика Виктора Медведчука записали на человека из окружения замглавы Офиса президента Олега Татарова.

"Ни одно должностное лицо в МВД не назначено по просьбе Татарова. Олег Юрьевич даже не обращался никогда по этому вопросу", — отмечал министр.

Напомним, Федеральное ведомство по охране Конституции Германии задержало двух подростков — сторонников террористической группировки "Исламское государство". Их подозревают в подготовке теракта в Кельне.

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