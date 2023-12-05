Журналисты разоблачили 13 местных депутатов, сбежавших за границу через "Шлях": список

Украинские журналисты нашли 13 депутатов, которые через "Шлях" сбежали из Украины после 24 февраля 2022 года.

Журналисты разоблачили 13 местных депутатов, которые с начала полномасштабного вторжения выехали из Украины через систему "Шлях" и до сих пор не вернулись.

Об этом сообщает NGL.media со ссылкой на источники в Погранслужбе

Депутат Харьковского областного совета Виталий Абрамов

Абрамова в систему "Шлях" вносила Харьковская ОВА. Впервые это произошло 10 августа 2022 года по представлению "Благотворительного фонда имени Саркиса Давтяна", а второй — 9 ноября 2022 года по представлению БФ "Помощь украинцам 2022". Последнее разрешение действовало до 31 января 2023 года — именно в тот день Абрамов и уехал", — говорится в тексте.

Депутат Новомосковского районного совета в Днепропетровской области Максим Кривда.

Он покинул страну еще в декабре 2022 года. Выехал на поезде в качестве волонтера по разрешению от Днепропетровской ОВА, согласно которому должен был вернуться к 15 января.

Депутат Харьковского районного совета Станислав Лебедев.

Выехал из Украины в ноябре 2022 года, после чего сбежал. В систему "Шлях" Станислава Лебедева внесло Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры Украины.

Священник и депутат Херсонского райсовета Игорь Семенихин.

В сентябре 2022 года он уехал из страны. Это был первый день действия разрешения, выданного Херсонской ОВА. Семенихин должен был вернуться к 27 сентября.

Депутат Соледарского городского совета Сергей Петров.

Уехал в марте 2023 года. В систему "Шлях" его внесла Волынская ОВА. Уже в сентябре 2023 Петров опубликовал в соцсетях фото с дочерью из Польши.

"В Волынской ОВА утверждают, что внести Петрова в "Шлях" попросил благотворительный фонд "Верим в Украину", поэтому дали такое разрешение, но разрешили выезд максимум на две недели. Руководитель фонда "Верим в Украину" Анатолий Шваб сказал, что вспоминает обращение от военной части, для которой Петров должен был привезти автомобиль. Но чем все закончилось не помнит, как и название воинской части", — отмечают журналисты.

Депутат Добропольского городского совета в Донецкой области Артем Сундучников.

Выехал за границу в марте 2023 г. на основании решения Житомирской ОВА. Там говорят, что выдали разрешение по просьбе Свято-Михайловского кафедрального собора в Житомире.

Еще семь депутатов, которых упоминаю журналисты, не просто уехали за границу, но и отказались от депутатских полномочий.

Это, в частности, депутат Чортковского горсовета от партии "Сила людей" и экс-глава муниципального караула Чорткова Назарий Пиптик, депутат Бориспольского городского совета в Киевской области Сергей Пашин, депутат Покровского райсовета в Кривом Роге Юрий Красножон, депутат Бучанского районного совета в Киевской области Святослав Куценко, депутат Золочевского райсовета на Львовщине Борис Довбета, депутат Днепровского районного совета Виталий Дорохин, депутат Саксаганского районного совета Кривого Рога Роман Резник.

Напомним, в Ивано-Франковской области сообщили о подозрении должностному лицу территориального центра комплектования и социальной поддержки по факту содействия незаконной переправке лиц через государственную границу Украины. Он за 3-4 тысячи долларов помогал уклонистам бежать за границу.

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