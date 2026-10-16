Журналисты Reuters выяснили, кто отдал приказ ограничить Украине Starlink

Белый дом / © Associated Press

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Распоряжение ограничить работу спутниковой системы Starshield, которую украинские военные используют для связи на поле боя и управления дронами-перехватчиками, поступило непосредственно из Белого дома.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на двух американских и одного западного чиновника.

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По словам собеседников агентства, говоривших на условиях анонимности, руководство Пентагона получило от Белого дома указание замедлить работу Starshield для украинских военных.

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В то же время, источники не уточнили, кто именно принял это решение и кто отвечал за выполнение приказа.

Решение о временном ограничении работы системы связи, важной для украинских военных, было принято после того, как президент США Дональд Трамп потребовал от президента Украины Владимира Зеленского прекратить атаки на российские нефтеперерабатывающие заводы.

По просьбе прокомментировать приказ по Starshield американский высокопоставленный чиновник отрицал причастность Трампа к этому решению.

«Президент никогда не делал подобного запроса», — заявил он.

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В то же время, в Белом доме не ответили на вопрос Reuters о том, мог ли приказ ограничить работу системы поступить от других представителей американской администрации.

Ранее сообщалось, что Россия использует проблемы в работе спутниковой связи Starlink, чтобы наносить Украине максимальные разрушения.

Мы ранее информировали, что спутниковая система Starlink остается наиболее оптимальным решением для Украины по соотношению стоимости, скорости, веса и размера терминалов.

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