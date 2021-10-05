Журналисты "Схем" заявили о нападении во время интервью с главой госбанка

У съемочной группы отобрали технику и удалили видеозаписи.
В Киеве в понедельник, 4 октября, на журналистов "Схем" совершили нападение во время интервью с председателем правления государственного "Укрэксимбанка" Евгением Мецгером.
Об этом сообщает "Радио Свобода".
Отмечается, что у съемочной группы забрали технику и удалили видеозапись. По версии редакции, инцидент произошел после того, как Мецгеру "не понравился один из вопросов журналиста-расследователя Кирилла Овсяного".
"Он (глава госбанка. — Ред.) приказал охране "забрать камеры" и "достать из них кассеты". Сотрудники банка применили физическую силу к оператору "Схем" Александру Мазуру, отобрали у него две камеры, забрали карточки, на которые осуществлялась запись и удалили записанное видео", — рассказали в СМИ.
Все это время, по словам пострадавших журналистов, съемочная группа оставалась заблокированной в личном кабинете Мецгера, где также находился директор департамента информационной политики финучреждения Владимир Пикалов, охранник и еще один работник банка, "применивший физическую силу к оператору".
"Они осмотрели одежду оператора на предмет наличия других записывающих устройств и с угрозами запрещали снимать события на телефон. Оператору и журналисту физически препятствовали покидать помещение, — говорится в сообщении. — Через час съемочной группе вернули технику, но видео всего интервью и самого нападения было удалено".
В то же время, говорят в редакции, журналист смог сделать аудиозапись с места происшествия, на которой слышно, как Мецгер говорит подчиненным: "Забирай у них камеры! Выставьте их (камеры. — Ред.) за дверь. И вот эту тоже. Кассеты повытягивайте".
Впоследствии на место происшествия прибыли другие журналисты и представители редакции, которые вызвали полицию и написали заявление о препятствовании журналистской деятельности. Между тем в "Укрэксимбанке" готовят комментарий со своей позицией относительно инцидента.
В прошлом году неизвестные сожгли автомобиль журналистов "Схем".