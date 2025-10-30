ТСН в социальных сетях

Жуткая атака на Запорожье: количество пострадавших возросло (новые фото)

Спасатели сообщили о человеке под завалами в Запорожье, пострадавшим оказывается помощь.

Разрушения в Запорожье после атаки 30 октября

Дополнено новыми материалами

Из-за российской атаки по Запорожью 30 октября количество пострадавших возросло до 15. Под завалами находится один человек.

Об этом сообщил глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров.

Спасатели подтвердили информацию, что после обстрела Запорожья под завалами находится еще один человек.

«К сожалению, количество пострадавших растет. Уже 15 раненых из-за российской атаки на Запорожье. Каждому оказывается помощь», — написал Федоров в Сети.

Напомним, в ночь на 30 октября российские оккупанты нанесли по Запорожью не менее 20 ударов дронами и восемь ракетных ударов. Разрушены несколько этажей общежития, проводится спасательная операция. Сначала сообщалось, что в результате атаки за помощью обратились 13 раненых жителей.

