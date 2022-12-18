Жуткая авария на Николаевщине: в авто утонули трое взрослых и двое детей в возрасте 5 и 7 лет (фото)

Люди погибли на месте трагедии.
В с. Конецполь Первомайской территориальной громады Первомайского района Николаевской области в воскресенье, 18 декабря, произошло ДТП, в котором погибли пять человек.
Об этом сообщили в ГСЧС Украины и Нацполиции Николаевской области.
Автомобиль Mitsubishi Sigma 18 декабря ориентировочно в 14:00 взлетел с моста и упал в реку Кодема. На месте трагедии погибли пятеро, среди которых есть маленькие дети.
По данным полиции, 29-летний водитель автомобиля не справился с управлением, из-за чего транспорт упал в реку. На месте трагедии погиб водитель, две женщины и две девочки, в возрасте 5 и 7 лет.
"Следователи квалифицировали событие по признакам ч. 3 ст. 286 УК Украины "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшими гибель нескольких человек", — сообщили в полиции.
На месте происшествия работали спасатели, деблокировавшие тела погибших и с помощью крана вытащили автомобиль из реки. Продолжается следствие.
Напомним, в Ровенской области 24-летняя водитель Jeep Cherokee сбила насмерть 3-летнюю девочку. Трагедия произошла на виду у родителей ребенка.
Также в Ровенском районе автомобиль наехал на 11-летнего мальчика. От полученных травм малолетний погиб на месте происшествия.
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