Жуткая авария в Италии: из-за взрыва погибли два человека

Черный дым от горящих автомобилей распространяется по трассе A1, известной как "Автомагистраль Солнца".

На итальянской автомагистрали после аварии загорелся танкер. В результате происшествия погибли двое водителей.

Как пишет издание Mirror, катастрофа произошла 22 июня на автостраде A1 недалеко от Фьоренцуола д'Арда в Пьяченце, около 10:40 утра.

Сообщается, что в результате происшествия загорелся танкер, перевозивший бензин. Также сгорели легковой автомобиль и грузовик. Шоссе закрыли в обоих направлениях для спасения и безопасности района, образовывались очереди и замедления.

Двое пострадавших в аварии — водители грузовика и цистерны. В легковой машине находились две жительницы Германии, которым удалось вовремя спастись, до того, как машина загорелась. На месте событий работают 118 спасателей.

Эта трасса — одна из самых оживленных в Италии, она соединяет сразу несколько крупных городов — Милан, Болонью, Флоренцию, Рим и Неаполь.

Жуткая авария в Италии: на оживленной трассе столкнулись два грузовика и легковой автомобиль

Напомним, в Ужгороде столкнулись рейсовый автобус и автомобиль. Есть погибший.

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