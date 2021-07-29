Жуткая ДТП в Черкасской области: в результате столкновения легковушки и грузовика погибла семья (фото)

Жуткая ДТП в Черкасской области: в результате столкновения легковушки и грузовика погибла семья (фото)

Полиция устанавливает причины и обстоятельства аварии.

В Черкасской области 29 июля в результате столкновения легковушки и грузовика погибли двое взрослых и ребенок.

Как сообщает полиция в Черкасской области, авария произошла сегодня около 09:00 возле села Малая Севастьяновка Уманского района.

"Мужчина, женщина и их 12-летний ребенок погибли в результате дорожно-транспортного происшествия на автодороге "Стрый — Тернополь — Кропивницкий — Знаменка" в Черкасской области", — говорится в сообщении.

По предварительной информации, 40-летний водитель автомобиля Volkswagen выехал за встречную полосу движения, где столкнулся с грузовым автомобилем Renault. От полученных травм водитель и пассажиры легкового автомобиля погибли на месте аварии.

Национальная полиция Черкасской области

Национальная полиция Черкасской области

Напомним, двухлетняя девочка погибла в ДТП на объездной дороге Львова. Там столкнулось сразу три автомобиля. Две легковушки и грузовик. В одной из машин ехала семья с тремя детьми. Самая младшая девочка была в автокресле, но удар грузовика был таким сильным, что автомобиль разорвало пополам, ребенок погиб на месте. Еще двух мальчиков 4 и 12 лет и их маму госпитализировали.

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