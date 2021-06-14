Жуткая ДТП: в Одессе иномарку от удара разорвало пополам, погибли два человека (фото, видео)

Водитель и пассажир скончались на месте, а полиция выясняет все причины аварии.
Сегодня, 14 июня, в Одессе произошло смертельное ДТП.
Как сообщили в пресс-службе патрульной полиции, водитель BMW превысил скорость, вылетел с проезжей части и врезался в столб.
От удара кузов машины разорвало на две части. Водитель и пассажир погибли на месте аварии.
На месте инцидента работали спасатели, полиция и медики.
Сейчас полиция выясняет все причины и обстоятельства ДТП.
Ранее сообщалось, что в Одессе автомобиль столкнулся с бетонным забором и загорелся. Водитель погиб на месте.