Жуткая ДТП: в Одессе иномарку от удара разорвало пополам, погибли два человека (фото, видео)

Водитель и пассажир скончались на месте, а полиция выясняет все причины аварии.

Сегодня, 14 июня, в Одессе произошло смертельное ДТП.

Как сообщили в пресс-службе патрульной полиции, водитель BMW превысил скорость, вылетел с проезжей части и врезался в столб.

От удара кузов машины разорвало на две части. Водитель и пассажир погибли на месте аварии.

На месте инцидента работали спасатели, полиция и медики.

Сейчас полиция выясняет все причины и обстоятельства ДТП.

Ранее сообщалось, что в Одессе автомобиль столкнулся с бетонным забором и загорелся. Водитель погиб на месте.

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