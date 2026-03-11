Жуткая находка на вскрытии: в теле возвращенного из РФ военного обнаружили гранату

Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными / © Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными

В Черновицком областном бюро судебно-медицинской экспертизы при осмотре тела погибшего военного нашли боевую гранату. Его вернули из России во время обмена телами погибших.

Об этом глава областного бюро судебно-медицинской экспертизы Виктор Бачинский рассказал «Общественному».

Во время проведения вскрытия эксперты обнаружили взрывоопасный предмет под кожей в области правого бедра. Как сообщил Виктор Бачинский, из-за угрозы детонации персонал морга немедленно был эвакуирован. Также добавил, что взрывчатка попала в организм из брюшной полости:

«Когда эксперт начал вскрытие… дошел до конечности и начал ее разрезать, то под кожей нашел неразорванную гранату», — отметил Виктор Бачинский.

Добавляет, что на место происшествия вызвали специалистов ГСЧС. Саперы изъяли боеприпас, вывезли его на специальный полигон и уничтожили контролируемым подрывом. Специалисты отмечают, что это первый подобный инцидент в их практике. Хотя ранее взрывные устройства неоднократно находили в карманах погибших одностроев, нахождение гранаты внутри тела зафиксировано впервые.

Процедуру осмотра тел, поступающих после обменов, ужесточили. К работе судебно-медицинских экспертов будут обязательно привлекать пиротехников для предварительной проверки на наличие скрытых угроз.

Напомним, предварительный обмен пленными из РФ состоялся 5 марта. Тогда из российского плена вернулось 200 украинских защитников.

Ранее уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил, что по состоянию на конец 2025 года россияне казнили 337 украинских военнопленных.