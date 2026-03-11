ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
503
Время на прочтение
1 мин

Жуткая находка на вскрытии: в теле возвращенного из РФ военного обнаружили гранату

В Черновцах саперы изъяли гранату из тела погибшего во время судебно-медицинской экспертизы.

Автор публикации
Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
Координационный штаб по обращению с военнопленными

Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными / © Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными

В Черновицком областном бюро судебно-медицинской экспертизы при осмотре тела погибшего военного нашли боевую гранату. Его вернули из России во время обмена телами погибших.

Об этом глава областного бюро судебно-медицинской экспертизы Виктор Бачинский рассказал «Общественному».

Во время проведения вскрытия эксперты обнаружили взрывоопасный предмет под кожей в области правого бедра. Как сообщил Виктор Бачинский, из-за угрозы детонации персонал морга немедленно был эвакуирован. Также добавил, что взрывчатка попала в организм из брюшной полости:

«Когда эксперт начал вскрытие… дошел до конечности и начал ее разрезать, то под кожей нашел неразорванную гранату», — отметил Виктор Бачинский.

Добавляет, что на место происшествия вызвали специалистов ГСЧС. Саперы изъяли боеприпас, вывезли его на специальный полигон и уничтожили контролируемым подрывом. Специалисты отмечают, что это первый подобный инцидент в их практике. Хотя ранее взрывные устройства неоднократно находили в карманах погибших одностроев, нахождение гранаты внутри тела зафиксировано впервые.

Процедуру осмотра тел, поступающих после обменов, ужесточили. К работе судебно-медицинских экспертов будут обязательно привлекать пиротехников для предварительной проверки на наличие скрытых угроз.

Напомним, предварительный обмен пленными из РФ состоялся 5 марта. Тогда из российского плена вернулось 200 украинских защитников.

Ранее уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил, что по состоянию на конец 2025 года россияне казнили 337 украинских военнопленных.

Дата публикации
Количество просмотров
503
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie