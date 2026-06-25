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ТСН в социальных сетях

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Украина
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Жуткая статистика: сколько людей погибли на водоемах Украины за сутки

По данным спасателей, 17 человек погибли на водоемах Украины в сутки. Среди них девять детей.

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Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
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Спасение на воде

Спасение на воде

За чуть больше суток вода унесла жизни 17 человек в Украине. Среди погибших – девять детей.

Об этом на брифинге сообщил директор Департамента гражданской защиты и превентивной деятельности ГСЧС Украины Виктор Витовецкий.

Трагические случаи произошли в 12 областях: Волынской, Львовской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Тернопольской, Черновицкой, Житомирской, Киевской, Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской и Николаевской.

К сожалению, признают в издомстве, цифры могут возрасти. Дело в том, что прямо сейчас в трех областях продолжаются поиски четырех человек, среди которых 3 ребенка.

«Каждая такая потеря — это чья-то оборванная жизнь, разрушенные мечты и боль для родных!», — добавляют в ГСЧС.

Спасатели еще раз призвали украинцев не пренебрегать правилами безопасности у водоемов, а родителей — не оставлять детей без присмотра даже на короткое время.

Как мы писали, 24 июня прекратились активные поиски 10-летней девочки, отнесенной в море в Одесской области. Ребенка пытались отыскать в течение пяти дней. К сожалению, пока обнаружить ее в живых не удалось. Тело тоже не найдено. Операцию прекратили, в частности, из-за риска для самих спасателей – ее проводили на стихийном пляже.

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Дата публикации
Количество просмотров
200
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