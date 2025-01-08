Жуткая трагедия на Черниговщине: дедушка с внуком провалились под лед

В настоящее время продолжается следствие.

7 января, на Черниговщине, в одном из сел Киселевской общины в реке утонули мужчина и ребенок.

Об этом сообщили в полиции Черниговской области.

"В ходе проведения первоочередных следственных действий полицейские установили, что погибшими являются местные жители, 66-летний мужчина и его 7-летний внук", – говорится в сообщении.

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По словам свидетелей, мальчик внезапно выбежал на лед и провалился в воду. Дедушка пытался спасти внука. К сожалению, оба погибли.

Правоохранители расследуют уголовное производство по части 2 статьи 115 Уголовного кодекса Украины (преднамеренное убийство) с примечанием "несчастный случай".

В ГСЧС Украины сообщили, что сейчас продолжаются поиски.

"На месте работают 9 спасателей, 2 единицы спецтехники и лодка", – говорится в сообщении.

Напомним, 6 января, около 10:20 на спецлинию 102 обратилась 49-летняя жительница областного центра, что брат по месту жительства на улице Волынской Дивизии совершает домашнее насилие в отношении 78-летнего отца.

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