Жуткая трагедия на Херсонщине: пятеро детей провалились под лед (фото)

Двоих детей чрезвычайники спасли. Сейчас водолазы разыскивают еще троих.

В Херсонской области, в поселке Долгое Бериславского района, произошел трагический несчастный случай. Там пятеро несовершеннолетних детей провалились под тонкий лед на реке Ингулец.

Об этом заявили в ГСЧС 13 февраля.

"К поиску трех несовершеннолетних привлечено пожарно-спасательное подразделение, также на место происшествия направлена водолазная группа аварийно-спасательного отряда спецназначения Главного управления ГСЧС Украины в Херсонской области", — сообщили спасатели.

Чрезвычайники разыскивают еще троих упавших в реку детей Фото: ГСЧС Херсонщины

В ГСЧС предупреждают об опасности тонкого льда.

Чрезвычайники разыскивают еще троих упавших в реку детей Фото: ГСЧС Херсонщины

"Не выходите на лед сами и не разрешайте это детям", — подчеркивают чрезвычайники.

Жуткая трагедия на Херсонщине: дети провалились под тонкий лед

Напомним, в январе на Черниговщине в одном из сел Киселевской громады в реке утонули дедушка и внук.

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