Жуткая трагедия на Херсонщине: пятеро детей провалились под лед (фото)

Двоих детей чрезвычайники спасли. Сейчас водолазы разыскивают еще троих.
В Херсонской области, в поселке Долгое Бериславского района, произошел трагический несчастный случай. Там пятеро несовершеннолетних детей провалились под тонкий лед на реке Ингулец.
Об этом заявили в ГСЧС 13 февраля.
"К поиску трех несовершеннолетних привлечено пожарно-спасательное подразделение, также на место происшествия направлена водолазная группа аварийно-спасательного отряда спецназначения Главного управления ГСЧС Украины в Херсонской области", — сообщили спасатели.
В ГСЧС предупреждают об опасности тонкого льда.
"Не выходите на лед сами и не разрешайте это детям", — подчеркивают чрезвычайники.
Напомним, в январе на Черниговщине в одном из сел Киселевской громады в реке утонули дедушка и внук.
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