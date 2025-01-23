Жуткая трагедия на Сумщине: под колесами поезда погибли двое детей

Трагедия произошла 22 января, около 21:30, возле станции "Амбары". В Сумской области под колесами поезда оказалось двое детей.

Об этом сообщили в полиции региона.

По данным правоохранителей, к ним поступило сообщение о том, что поезд сообщением "Киев – Сумы" допустил наезд на двух человек, двигавшихся по путям в попутном направлении.

"Под колесами оказались двое несовершеннолетних: 16-летняя девушка и 15-летний парень", – говорится в сообщении.

К сожалению, в результате полученных травм дети скончались на месте происшествия.

В настоящее время продолжается следствие. Однако окончательные выводы можно сделать по результатам экспертиз.

Место трагедии на Сумщине, где поезд насмерть сбил двух детей

Напомним, в Подольском районе Одесской области трагически погиб 12-летний мальчик, поразившийся электрическим током на железнодорожной станции.

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