Жуткая трагедия на Сумщине: под колесами поезда погибли двое детей

Полицейские устанавливают все подробности происшествия.
Трагедия произошла 22 января, около 21:30, возле станции "Амбары". В Сумской области под колесами поезда оказалось двое детей.
Об этом сообщили в полиции региона.
По данным правоохранителей, к ним поступило сообщение о том, что поезд сообщением "Киев – Сумы" допустил наезд на двух человек, двигавшихся по путям в попутном направлении.
"Под колесами оказались двое несовершеннолетних: 16-летняя девушка и 15-летний парень", – говорится в сообщении.
К сожалению, в результате полученных травм дети скончались на месте происшествия.
В настоящее время продолжается следствие. Однако окончательные выводы можно сделать по результатам экспертиз.
Напомним, в Подольском районе Одесской области трагически погиб 12-летний мальчик, поразившийся электрическим током на железнодорожной станции.
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