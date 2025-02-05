Жуткая трагедия на Сумщине: полиция устанавливает обстоятельства смерти матери и ее младенца

Окончательные выводы обстоятельств трагедии будут сделаны после проведения экспертиз.

В Глухове полиция обнаружила мертвой 33-летнюю женщину и ее 8-месячную дочь.

Об этом сообщила полиция региона.

Полицию вызвали соседи, заметившие длительное отсутствие жильцов одной из квартир.

“Жилье было закрыто изнутри. Попав в квартиру, правоохранители обнаружили 33-летнюю женщину и ее 8-месячную дочь без признаков жизни”, — сообщили правоохранители.

Правоохранители провели детальный осмотр места происшествия, однако признаков насильственной смерти обнаружено не было.

Тело было направлено на проведение судебно-медицинской экспертизы для установления точных причин смерти.

По этому факту начато уголовное производство "умышленное убийство".

Напомним, Украину взорвался инцидент, произошедший на территории сумского ТЦК. Там военнослужащий избил местного жителя, умершего от полученных травм в больнице. Однако теперь стало известно, что суд отпустил подозреваемого в убийстве под личные обязательства.

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