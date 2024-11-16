Жуткая трагедия в Кривом Роге: горела крыша, вещи, в доме были маленькие дети (фото)

В Кривом Роге, в Центрально-Городском районе, на улице Кавказская, произошло возгорание одноэтажного жилого дома.

Об этом сообщило ГУ ГСЧС Украины в Днепропетровской области.

"В результате пожара пострадали 3 ребенка, 2020, 2021 и 2022 годов рождения. Они были госпитализированы работниками экстренной медицинской помощи в больницу в реанимационное отделение", — говорится в сообщении.

Последствия пожара/Фото ГСЧС

Последствия пожара/Фото ГСЧС

Последствия пожара/Фото ГСЧС

Напомним, представитель ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук сообщил, что россияне активно строят фортификации и окопы в Крыму. По его словам, эти действия также связаны с концом финансового года, когда нужно быстро освоить средства, а некоторые могут получить прибыль от инженерных работ.

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