Жуткая трагедия в Одесской области: женщина упала с высотки

От полученных травм женщина скончалась на месте.

В Черноморске ( Одесская область ) правоохранители расследуют обстоятельства трагической гибели женщины.

Об этом сообщили в полиции региона.

По данным полиции, событие произошло 8 февраля около 8 часов утра. Предварительно установлено, что 50-летняя местная жительница выпала из окна лестничной площадки на девятом этаже многоэтажки.

Правоохранители выясняют все обстоятельства произошедшего. Решается вопрос о правовой квалификации.

Напомним, Служба безопасности Украины и Национальная полиция разоблачили агентов российских спецслужб, планировавших серию терактов в Одесской области. Злоумышленники были задержаны на этапе подготовки взрыва возле одного из районных отделов полиции.

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