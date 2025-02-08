Жуткая трагедия в Одесской области: женщина упала с высотки

От полученных травм женщина скончалась на месте.
В Черноморске ( Одесская область ) правоохранители расследуют обстоятельства трагической гибели женщины.
Об этом сообщили в полиции региона.
По данным полиции, событие произошло 8 февраля около 8 часов утра. Предварительно установлено, что 50-летняя местная жительница выпала из окна лестничной площадки на девятом этаже многоэтажки.
Правоохранители выясняют все обстоятельства произошедшего. Решается вопрос о правовой квалификации.
Напомним, Служба безопасности Украины и Национальная полиция разоблачили агентов российских спецслужб, планировавших серию терактов в Одесской области. Злоумышленники были задержаны на этапе подготовки взрыва возле одного из районных отделов полиции.
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