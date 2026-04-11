Жуткая трагедия: в Ровенской области почти неделю ищут 4-летнего Дмитрика
Поиски 4-летнего Дмитрия продолжаются. Его младший брат был найден мертвым.
В Ровенской области от 5 апреля не прекращаются поиски 4-летнего Дмитрия. Он исчез в селе Колки.
Об этом сообщили в пресс-службе Полиция Ровенской области.
Поиски ребенка в Ровенской области продолжаются почти неделю. К операции присоединились спасатели из соседней Хмельницкой области, а также из Черкасской области. В первые дни во время работы кинолога, служебная собака привела к берегу реки, поэтому основной версией исчезновения ребенка может быть утопление.
Впрочем, полицейские офицеры общин, кинологи, оперативники, пограничники и неравнодушные граждане продолжают искать мальчика: прочесывают лесной массив, проверяют заброшенные дома и подсобные помещения. Кроме того, применяют дроны в воздухе и воде.
Что известно об исчезновении детей
В воскресенье днем исчезли двое детей — это Дмитрий и 2-летний Владислав. Они ехали в кататься и не вернулись. По словам бабушки, дети хотели качаться на колесе, которое обустроили у реки Горынь, расположенной примерно в 100 метрах от дома. Как исчезли два мальчика — никто не заметил.
Тело Владислава было обнаружено вечером того же дня. Ребенок был без признаков жизни. У водоема был найден велосипед. Дмитрия до сих пор ищут.
Мальчики находились под наблюдением бабушки и тети. Их мама на заработках за границей.