Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

Украина
394
1 мин

Жуткая трагедия: в Ровенской области почти неделю ищут 4-летнего Дмитрика

Поиски 4-летнего Дмитрия продолжаются. Его младший брат был найден мертвым.

Фото автора: Елена Капник Елена Капник
Поиски ребенка в Ровенской области. / © Поліція Рівненської області

В Ровенской области от 5 апреля не прекращаются поиски 4-летнего Дмитрия. Он исчез в селе Колки.

Об этом сообщили в пресс-службе Полиция Ровенской области.

Поиски ребенка в Ровенской области продолжаются почти неделю. К операции присоединились спасатели из соседней Хмельницкой области, а также из Черкасской области. В первые дни во время работы кинолога, служебная собака привела к берегу реки, поэтому основной версией исчезновения ребенка может быть утопление.

Впрочем, полицейские офицеры общин, кинологи, оперативники, пограничники и неравнодушные граждане продолжают искать мальчика: прочесывают лесной массив, проверяют заброшенные дома и подсобные помещения. Кроме того, применяют дроны в воздухе и воде.

Что известно об исчезновении детей

В воскресенье днем исчезли двое детей — это Дмитрий и 2-летний Владислав. Они ехали в кататься и не вернулись. По словам бабушки, дети хотели качаться на колесе, которое обустроили у реки Горынь, расположенной примерно в 100 метрах от дома. Как исчезли два мальчика — никто не заметил.

Тело Владислава было обнаружено вечером того же дня. Ребенок был без признаков жизни. У водоема был найден велосипед. Дмитрия до сих пор ищут.

Мальчики находились под наблюдением бабушки и тети. Их мама на заработках за границей.

