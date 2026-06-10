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- Украина
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Жуткая трагедия в Виннице: мужчина убил женщину, а затем наложил на себя руки
В Виннице на улице Привокзальной мужчина во время ссоры зарезал знакомую и покончил с собой. Полиция устанавливает все происшествия трагедии.
Днем 10 июня в Виннице на улице Привокзальной погибли мужчина и женщина. По предварительной версии следствия, во время ссоры мужчина убил свою знакомую, а после этого покончил с собой.
Об этом сообщили в полиции Винницкой области.
Информация об инциденте поступила в правоохранительные органы от очевидцев, которые стали свидетелями происшествия и вызвали полицию на место происшествия.
«По предварительной информации, между мужчиной и женщиной возник конфликт, во время которого он нанес знакомой ножевые ранения. От полученных травм потерпевшая скончалась. После этого мужчина этим же ножом нанес смертельные телесные повреждения и себе», — отметили в полиции.
Сообщается, что в настоящее время на месте инцидента развернута работа профильных служб. Там работают следственно-оперативная группа и криминалисты. Правоохранители продолжают устанавливать все обстоятельства и причины гибели граждан.
Напомним, в Киеве сообщили о подозрении мужчине, который жестоко лишил жизни собственной собаки в Святошинском районе.