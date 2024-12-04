Жуткие детали ДТП в Днепре: сбили насмерть ребенка, а сами пошли в магазин

В Днепре избрали меру пресечения подозреваемому в ДТП, которое унесло жизнь 10-летней девочки. 19-летний парень отказался признавать, был ли он за рулем BMW. Он – студент и уже имеет судимость. В то же время, за неоказание помощи объявили подозрение и 17-летнему юноше, который в момент аварии также был в салоне автомобиля. Этот парень отличился своими скандальными видео. Но украинцев возмутил еще один момент – после страшного ДТП парни просто пошли в магазин, пока в машине умирала маленькая девочка.

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Мера пресечения

60 суток ареста без права внесения залога! Такую меру пресечения избрали 19-летнему подозреваемому в страшной аварии, которая произошла в Днепре. Поздним вечером 1 декабря автомобиль BMW влетел в Ford, совершавший разворот. В результате аварии погибла 10-летняя девочка. Еще три человека пострадали. Двое детей – 11 и 13 лет находятся в крайне тяжелом состоянии в больнице. Об аварии на жилом массиве "Красный камень" сначала сообщили в социальных сетях. Трагедия произошла около 19.45. В то время, как пишут местные, светофоры не работали из-за отключения света, а на дороге было темно. На первых фото и видео, которые были опубликованы с места происшествия, был виден разбитый Ford, тело ребенка и пострадавшего и убитого горем мужчины. А также номерной знак, отлетевший от BMW в результате удара. Сама машина, по словам очевидцев, улетела на 100 метров после столкновения.

Судебное заседание

На судебном заседании по делу смертельного ДТП в Днепре адвокат подозреваемого попросил отложить разбирательство для ознакомления с материалами дела. Защитник потерпевших Василий Серегин выразил опасение, что другой подозреваемый, несовершеннолетний пассажир BMW, может покинуть территорию Украины. Сам подозреваемый вину не признал, а еще отказался комментировать, был ли он за рулем.

Кто был за рулем

В течение последних трех дней в сети шли дискуссии — кто же на самом деле был за рулем? Потому что в тот же день, когда произошла авария, в Сети нашли вероятного водителя BMW по "элитному" номерному знаку авто с четырьмя семерками. Молодой парень активно ведет страницу в TikTok. На ней публикует кучу фото и видео, где фигурирует тот же автомобиль. Демонстрирует роскошную жизнь, деньги, гонки по набережной и шутит о том, что уже совершал ДТП.

В местных пабликах писали, что это 17-летний Арсений Бессонов. Юноша родился в 2007 году и даже не имел законного права садиться за руль. Поговаривают, будто влиятельный отец с уголовными связями покрывает сына. Вот что о подозреваемом пишут местные СМИ.

В Сети даже опубликовали видео, где видно, как в центре Днепра 25 августа 2024 года BMW сбивает двух человек на переходе и уезжает с места происшествия.

Однако 2 декабря в полиции Днепра сообщили, что за рулем BMW находился парень 2005 года рождения. А парень 2007 года, о котором все писали, якобы был пассажиром.

По предварительной информации, водитель и пассажир BMW были трезвыми. В Сети также публикуют информацию о парне 2005 года рождения, который, по данным полиции, был за рулем автомобиля. Это фото также обнародовала полиция.

Два подозрения

В Офисе генерального прокурора сообщили, что 19-летнему парню сообщили о подозрении. По данным следствия, он превысил скорость и допустил столкновение с автомобилем Ford. Следователи также сообщили о подозрении несовершеннолетнему пассажиру авто BMW. Его действия квалифицированы по ч. 3 ст. 136 УК – неоказание помощи лицу, находящемуся в опасном для жизни состоянии. Ему грозит от трех до пяти лет лишения свободы. По данным СМИ, речь идет о 19-летнем Валерии Олещенко.

А уже 3 декабря первый заместитель начальника ГСУ Сергей Пантелеев во время брифинга подтвердил, что жуткую аварию в Днепре совершил совершеннолетний фигурант дела. Также стало известно, что резонансное дело будет дальше расследовать Главное следственное управление Нацполиции под процессуальным руководством Офиса генерального прокурора.

Он добавил, что несовершеннолетнему пассажиру авто объявлено подозрение по ст. 136 УКУ за неоказание необходимой помощи пострадавшим. Прокуратура поддержала ходатайство об избрании ему меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

Маршрут парней

Правоохранители также полностью установили маршрут молодых людей до совершения ДТП и после него. Вот здесь начинается самое интересное.

Далее – гонят по дороге и врезаются в Форд. А после дорожно-транспортного происшествия водитель Олещенко скрылся. Также с ним находился уже знакомый нам по ТikTok пассажир Бессонов. Их не было около часа. И знаете, куда они подевались? Пошли в магазин. В то время, пока в результате ДТП умирала 10-летняя девочка.

Ранее речь шла о том, что в Днепре избрали меру пресечения подозреваемому в ДТП, которое унесло жизнь 10-летней девочки. В то же время 19-летний Валерий Олещенко отказался признавать, был ли за рулем авто. Во время аварии с ним в салоне был 17-летний юноша, неоднократно выставлявший видео, как гоняет по городу за рулем. Именно его отец владеет BMW. Расследование этой аварии, а также пересмотр летнего ДТП с участием несовершеннолетнего взяло на себя Главное следственное управление Нацполиции.

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