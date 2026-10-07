Жуткие последствия удара по Прилукам: погиб экс-военный и мать его жены-полицейской

Разрушен из-за атаки РФ Дом в Прилуках / © Управление ДСНС в Черниговской области

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Среди погибших в результате ракетного удара России по Прилукам на Черниговщине оказались недавно вернувшийся с фронта бывший офицер полиции, а также мать его жены-полицейской, которая получила ранения.

Об этом сообщили глава МВД Украины Иван Выгивский и полиция Черниговской области.

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По данным полиции, погибшим в результате атаки стал Олег Малыш, который до недавнего времени служил в стрелковом батальоне полиции Черниговщины и воевал на фронте. Недавно офицер уволился со службы по состоянию здоровья.

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Малыш посвятил работе в органах внутренних дел более двух десятилетий. К рядам правоохранителей он присоединился в 2001 году, начав службу оперуполномоченным уголовного розыска в Прилуках. В этом городе он и дальше продолжил службу.

В 2024 году Малыш присоединился к стрелковому батальону Главного управления Нацполиции в Черниговской области. Он непосредственно участвовал в защите Украины от российских захватчиков.

Супруга погибшего также работает в полиции. После атаки она находится в больнице в тяжелом состоянии. В результате этого же удара погибла ее мать, а трехлетняя племянница получила ранения.

Олег Малыш / © Поліція Чернігівської області

Ракетный удар по Прилукам — последние новости

Напомним, по состоянию на 14:00 в результате утреннего ракетного удара России по Прилукам погибли 14 человек, в том числе четверо детей, еще более 50 получили ранения. Ракета полностью уничтожила подъезд жилой пятиэтажки, повредила Центр творчества детей и юношества и предприятие. На месте атаки продолжается разборка завалов и поиск людей, чрезвычайным удалось спасти 12 человек.

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В результате атаки на Прилуки также был поврежден газопровод, из-за чего без газа остались более 18 тыс. жителей. Бригады «Газмережи» работают над возобновлением поставок. Кроме того, в разрушенном доме проживали сотрудники «Группы Нафтогаз», в частности, известно об одной погибшей работнице.

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