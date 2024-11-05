Жуткие преступления против родных детей: в Украине к пожизненному приговорили мужчину

В Украине к пожизненному лишению свободы приговорили отца из-за жуткого преступления против своих дочерей: он изнасиловал двух девочек в возрасте 12 и 14 лет.

Об этом говорится в приговоре Белопольского районного суда Сумской области.

По данным суда, мужчина с 2022 по 2023 год насиловал свою 14-летнюю дочь. Он заставлял ребенка вступать с ним в сексуальные отношения различными способами. В общем девочка вспомнила о 12 случаях насилия.

Свою 12-летнюю дочь мужчина заставлял прикасаться к своему половому органу. Однако ребенок вырвалась от отца и убежала на улицу, где она дождалась матери и обо всем ей рассказала. Старший ребенок отметила, что молчала, потому что боялась отца.

На суде мать детей отметила, что когда младшая дочь рассказала ей о поступке отца, она прогнала мужчину. Женщина отметила, что у них с обидчиком есть 6 детей. Подсудимый злоупотреблял алкоголем и часто изменял ей с другими женщинами. Дочери до сих пор боятся своего отца.

Суд решил не допрашивать потерпевших детей, поскольку для них это большая травма и даже во время следствия, вспоминая о преступлении, они плакали.

Отец детей на суде вину отрицал. Судебно-медицинский эксперт отметил, что на момент преступления мужчина имел признаки легкой умственной отсталости, однако он осознавал свои действия и является вменяемым.

Также психолог рекомендовал всем детям оказать психологическую поддержку, поскольку из-за поступка отца, они пережили значительную травму.

Суд проанализировал материалы дела и признал мужчину виновным по ч.3, 4, 6 ст.152,ч.6 ст. 153 УК Украины и приговорил мужчину к пожизненному лишению свободы.

Приговор суда

Напомним, в Харьковской области 17-летний студент изнасиловал 15-летнюю девушку.

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